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Кінець історії. Ever Given покинув Суецький канал

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Єгипет, Середа 07 липня 2021 17:10
Кінець історії. Ever Given покинув Суецький канал Фото: Ever Given покинув Суецький канал (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Майже через три місяці, контейнеровоз Ever Given покинув Суецький канал після його блокування. Суд міста Ісмаїл звільнив судно від арешту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC.

Варто відзначити, що управління Суецького каналу вимагало від компанії судна Evergreen Marine компенсацію у розмірі 916 млн доларів, втім через деякий час сума знизилась до 550 млн.

Після підписання угоди та зняття якоря, контейнеровоз пройде у бік Середземного моря у супроводі двох буксирів та лоцманів.

Відзначимо, що Суецький канал було заблоковано, коли 400-метровий контейнеровоз сів на мілину через поривистий вітер. Внаслідок інциденту світова торгівля була порушена, а сотні кораблів застрягли в пробці.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про блокування Суецького каналу кораблем Ever Given.

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