Кінець історії. Ever Given покинув Суецький канал
Майже через три місяці, контейнеровоз Ever Given покинув Суецький канал після його блокування. Суд міста Ісмаїл звільнив судно від арешту.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC.
Варто відзначити, що управління Суецького каналу вимагало від компанії судна Evergreen Marine компенсацію у розмірі 916 млн доларів, втім через деякий час сума знизилась до 550 млн.
Після підписання угоди та зняття якоря, контейнеровоз пройде у бік Середземного моря у супроводі двох буксирів та лоцманів.
Відзначимо, що Суецький канал було заблоковано, коли 400-метровий контейнеровоз сів на мілину через поривистий вітер. Внаслідок інциденту світова торгівля була порушена, а сотні кораблів застрягли в пробці.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про блокування Суецького каналу кораблем Ever Given.