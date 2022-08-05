Конец эпохи. "Шахтер" отдал последнего бразильца в Серию А

Итальянская "Монца" объявила о подписании защитника донецкого "Шахтера" Марлона, ранее выступавшего в чемпионате Италии за "Сассуоло".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
Новичок Серии А усилился бразильским центрбеком. 26-летний латиноамериканец проведет в составе "бьянкоросси" сезон 2022/23.
Марлон арендован "Монцой" на год. Бразилец воспользовался правилом ФИФА, позволяющим иностранцам временно покинуть чемпионат Украины. В "Шахтере" он провел лишь прерванный полномасштабной войной прошлый сезон (22 матча во всех турнирах).
С уходом Марлона "Шахтер" закрыл 20-летнюю эпоху с выступлениями бразильцев за "горняков". Начиная с сезона 2002/03, цвета украинского гранда ежегодно защищал хотя бы один уроженец Бразилии. Первым был нападающий Брандау.
Ранее бразилец Исмаили перешел в "Лилль" свободным агентом. Он провел в "Шахтере" 9 полных сезонов и завоевал 16 трофеев. Бразилец не захотел оставаться в УПЛ на "военный" сезон.
К слову, разобрали стартовые позиции Йовичевича после назначения в донецкий "Шахтер".
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