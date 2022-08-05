Кінець епохи. "Шахтар" віддав останнього бразильця до Серії А

Італійська "Монца" оголосила про підписання оборонця донецького "Шахтаря" Марлона, який раніше виступав у чемпіонаті Італії за "Сассуоло".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
Новачок Серії А підсилився бразильським центрбеком. 26-річний латиноамериканець проведе в складі "б'янкороссі" сезон 2022/23.
Марлон орендований "Монцою" на рік. Бразилець скористався правилом ФІФА, що дозволило іноземцям тимчасово покинути чемпіонат України. У "Шахтарі" він провів лише перерваний повномасштабною війною минулий сезон (22 матчі в усіх турнірах).
Із відходом Марлона "Шахтар" закрив 20-річну епоху з виступами бразильців за "гірників". Починаючи від сезону 2002/03 кольори українського гранда щороку захищав бодай один уродженець Бразилії. Першим був нападник Брандау.
Раніше бразилець Ісмаїлі перейшов у "Лілль" вільним агентом. Він провів у "Шахтарі" 9 повних сезонів і завоював 16 трофеїв. Бразилець не захотів залишатися в УПЛ на "воєнний" сезон.
До слова, розібрали стартові позиції Йовічевіча після призначення в донецький "Шахтар".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.