К коммюнике саммита мира присоединилась еще одна страна
Государство Антигуа и Барбуда присоединилось к итоговому коммюнике саммита мира, хотя представители страны не участвовали во встрече в Швейцарии.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.
"Я благодарен Антигуа и Барбуде за присоединение к коммюнике Глобального саммита мира. Это первая страна, которая не была представлена на саммите, но впоследствии присоединилась к итоговому документу", - заявил он.
Зеленский отметил, что присоединение еще одной страны к коммюнике "свидетельствует о том, что нашу формулу мира и наше видение справедливого и прочного мира разделяют все континенты и регионы мира - от Европы до Карибского бассейна. И эта коалиция будет только расти".
В то же время президент добавил, что действительно стабильный мир - это мир настоящего равенства, где все нации имеют право голоса и могут продемонстрировать свое лидерство.
"Именно поэтому мы создали формат саммита мира, который продолжим развивать, привлекая новых участников и тщательно работая над приближением мира", - подчеркнул он.
Саммит мира
На выходных в швейцарском Бюргенштоке прошел глобальный саммит мира. В нем приняли участие представители более чем 100 государств и ряда международных организаций. Стороны обсудили пути реализации положений "формулы мира", предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским.
Итогами встречи стало подписание совместного коммюнике. В нем участники форума осудили действия России, приведшие к масштабным разрушениям, и призвали к уважению территориальной целостности Украины.
Однако позднее Ирак и Иордания заявили о своем решении отозвать подписи под документом. Правительства этих стран объяснили свой шаг желанием тщательно изучить положения коммюнике и только после этого принять окончательное решение о его поддержке.
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