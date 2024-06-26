До комюніке саміту миру приєдналася ще одна країна, - Зеленський

"Вдячний Королівству Тонга за те, що ця держава стала дев'ятим підписантом Спільного комюніке після завершення першого саміту миру. Бачимо, що принципи, викладені в цьому історичному документі, поділяють країни з усього світу. Цінуємо відданість Тонги цим принципам", - написав Зеленський.

Він наголосив, що Україна докладає всіх зусиль, "щоб ніхто не залишився осторонь глобальних зусиль з відновлення повної сили Статуту ООН".

"Голос кожної миролюбної нації має бути почутий. Досягнення справедливого й тривалого миру в Україні та відновлення поваги до міжнародного права відповідають інтересам усіх країн, зокрема й острівних держав Океанії", - зазначив президент.