К коммюнике саммита мира присоединилась еще одна страна, - Зеленский

"Благодарю Королевство Тонга за то, что это государство стало девятым подписантом Совместного коммюнике после завершения первого саммита мира. Видим, что принципы, изложенные в этом историческом документе, разделяют страны со всего мира. Ценим преданность Тонги этим принципам", - написал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина прилагает все усилия, "чтобы никто не остался в стороне от глобальных усилий по восстановлению полной силы Устава ООН".

"Голос каждой миролюбивой нации должен быть услышан. Достижения справедливого и продолжительного мира в Украине и восстановление уважения к международному праву отвечают интересам всех стран, в том числе островных государств Океании", - отметил президент.