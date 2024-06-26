До комюніке саміту миру приєдналася ще одна країна, - Зеленський

Королівство Тонга приєдналося до комюніке за підсумками саміту миру щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter (X) президента України Володимира Зеленського.

"Вдячний Королівству Тонга за те, що ця держава стала дев'ятим підписантом Спільного комюніке після завершення першого саміту миру. Бачимо, що принципи, викладені в цьому історичному документі, поділяють країни з усього світу. Цінуємо відданість Тонги цим принципам", - написав Зеленський.

Він наголосив, що Україна докладає всіх зусиль, "щоб ніхто не залишився осторонь глобальних зусиль з відновлення повної сили Статуту ООН".

"Голос кожної миролюбної нації має бути почутий. Досягнення справедливого й тривалого миру в Україні та відновлення поваги до міжнародного права відповідають інтересам усіх країн, зокрема й острівних держав Океанії", - зазначив президент.