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К коммюнике саммита мира присоединилась еще одна страна, - Зеленский

Среда 26 июня 2024 22:04
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К коммюнике саммита мира присоединилась еще одна страна, - Зеленский Фото: Королевство Тонга присоединилось к коммюнике саммита мира (flickr.com)
Автор: Татьяна Степанова

Королевство Тонга присоединилось к коммюнике по итогам саммита мира по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) президента Украины Владимира Зеленского.

"Благодарю Королевство Тонга за то, что это государство стало девятым подписантом Совместного коммюнике после завершения первого саммита мира. Видим, что принципы, изложенные в этом историческом документе, разделяют страны со всего мира. Ценим преданность Тонги этим принципам", - написал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина прилагает все усилия, "чтобы никто не остался в стороне от глобальных усилий по восстановлению полной силы Устава ООН".

"Голос каждой миролюбивой нации должен быть услышан. Достижения справедливого и продолжительного мира в Украине и восстановление уважения к международному праву отвечают интересам всех стран, в том числе островных государств Океании", - отметил президент.

Саммит мира

Напомним, 15-16 июня в Швейцарии состоялся первый Глобальный саммит мира, посвященный Украине. В нем участвовали представители 100 стран и организаций.

По итогам саммита участники подписали итоговое коммюнике.

Документ, в частности, предусматривает необходимость контроля Украины над Запорожской атомной электростанцией и обмена пленными всех на всех.

Недавно руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Украина рассчитывает на проведение второго саммита мира в Саудовской Аравии до конца года.

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Владимир Зеленский Саммит мира
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