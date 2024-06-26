К коммюнике саммита мира присоединилась еще одна страна, - Зеленский

Королевство Тонга присоединилось к коммюнике по итогам саммита мира по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) президента Украины Владимира Зеленского.

"Благодарю Королевство Тонга за то, что это государство стало девятым подписантом Совместного коммюнике после завершения первого саммита мира. Видим, что принципы, изложенные в этом историческом документе, разделяют страны со всего мира. Ценим преданность Тонги этим принципам", - написал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина прилагает все усилия, "чтобы никто не остался в стороне от глобальных усилий по восстановлению полной силы Устава ООН".

"Голос каждой миролюбивой нации должен быть услышан. Достижения справедливого и продолжительного мира в Украине и восстановление уважения к международному праву отвечают интересам всех стран, в том числе островных государств Океании", - отметил президент.