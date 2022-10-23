UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Комунальники разом з ДТЕК відновлюють систему життєдіяльності Києва, - Кличко

Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Працівники комунальних служб разом з енергетиками компанії ДТЕК працюють над відновленням системи життєдіяльності Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

"Повністю силами наших комунальних служб та ДТЕКу було відновлено енергопостачання у районах міста Києва. Тобто ми знову відновлюємо систему життєдіяльності для того, щоби кияни не відчували дискомфорту", - сказав він.

Кличко додав, що під час опалювального сезону важливо, щоб люди були забезпечені електроенергією та водою, а ключовою складовою роботи комунальників є забезпечення киян теплом.

Мер також зазначив, що виглядає так, наче головною метою росії є гуманітарна катастрофа в Києві, коли люди будуть жити без світла, води та тепла.

"Їхнє завдання заморозити всіх, захопити Україну. І Україна їм потрібна виключно як територія без населення, проти якого вони борються, вбиваючи обстрілами мирних жителів", - підсумував Кличко.

Нагадаємо, в жовтні росіяни почали масово обстрілювати енергетичну інфраструктуру України.

Внаслідок обстрілів в країні були вимушено розпочаті тимчасові відключення електроенергії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віталий КличкоЕлектроенергія