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Коммунальщики вместе с ДТЭК восстанавливают систему жизнедеятельности Киева, - Кличко

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Сотрудники коммунальных служб вместе с энергетиками компании ДТЭК работают над восстановлением системы жизнедеятельности Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

"Полностью силами наших коммунальных служб и ДТЭКа было возобновлено энергоснабжение в районах города Киева. То есть мы снова возобновляем систему жизнедеятельности для того, чтобы киевляне не чувствовали дискомфорта", - сказал он.

Кличко добавил, что во время отопительного сезона важно, чтобы люди были снабжены электроэнергией и водой, а ключевой составляющей работы коммунальщиков является обеспечение киевлян теплом.

Мэр также отметил, что выглядит так, будто главной целью России является гуманитарная катастрофа в Киеве, когда люди будут жить без света, воды и тепла.

"Их задача заморозить всех, захватить Украину. И Украина им нужна исключительно как территория без населения, против которого они борются, убивая обстрелами мирных жителей", - подытожил Кличко.

Напомним, в октябре россияне начали массово обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины.

В результате обстрелов в стране были вынуждены начаты временные отключения электроэнергии.

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Виталий КличкоЭлектроэнергия