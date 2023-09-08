Кому з жінок з жовтня потрібно стати на військовий облік: пояснення від ЗСУ

Деяким категоріям жінок з 1 жовтня потрібно стати на військовий облік. Це стосується жінок, які мають медичну освіту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ у Facebook.

Як зазначається, 7 жовтня 2022 року парламент ухвалив закон, яким встановлюється взяття жінок певних професій на військовий облік за їхнім бажанням.

Хто повинен обов'язково прийти у військкомат

З 1 жовтня на військовий облік будуть зобов'язані встати всі жінки-медики, тобто лікарі, медсестри, стоматологи, акушерки, фармацевти, віком від 18 до 60 років. Спеціальність враховується як за дипломом, так і за місцем роботи.

Інші жінки зі спорідненими до військових професіями можуть стати на військовий облік добровільно. Перелік спеціальностей можна прочитати за посиланням.

Як стати на облік

Для того, щоб стати на облік військовозобов'язаних, потрібно прийти до територіального центру комплектування. З собою потрібно взяти:

заяву про взяття на облік;

паспорт або ID-картку;

ідентифікаційний номер;

документ про здобуття спеціальності/професії;

довідка з роботи із зазначенням спеціальності, за якою жінка працює;

свідоцтво про народження дітей/документ про опіку;

свідоцтво про шлюб;

фотокартки 3х4.

Коли жінка приходить до військкомату, на неї заводять справу. Потім спрямовують на медкомісію, яка зробить висновок про придатність до військової служби.

При цьому вагітні жінки не повинні ставати на військовий облік. Також винятком є жінки-медики, які виховують дітей самостійно, мають 3 і більше неповнолітніх дітей або виховують дитину з інвалідністю, а також якщо їхній чоловік служить в ЗСУ.

Які обов'язки у жінок, що стануть на облік

Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. Такі жінки виконують військовий обов’язок на рівних засадах із чоловіками. Тобто законодавство не розрізняє військовозобов'язаних жінок і чоловіків.

Покарання за ухилення

Зазначається, що жінки-медики, які не стануть на військовий облік, можуть отримати штраф від 850 до 1700 гривень.

Чи мобілізують жінок в Україні

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснювала, що в Україні зараз не проводиться мобілізація жінок. Громадянки можуть приєднатися до армії за власним бажанням. За її словами, до 2026 року військовий облік для жінок буде добровільним.

У ЗСУ також наголошують, що військовий облік не означає мобілізацію для жінок. Військові пояснюють, що військовий облік жінок-медиків проводиться для перевірки мобілізаційного ресурсу.

Більше про військовий облік жінок та чи буде введена для них заборона на виїзд - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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