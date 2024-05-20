Кому з жінок треба бути на військовому обліку з 18 травня: пояснення юриста

У законі про посилення мобілізації, який набув чинності з 18 травня, передбачена зміна щодо призову жінок. Норма стосується добровільної мобілізації.

Кому з жінок треба бути на військовому обліку та за яких умов їх будуть мобілізувати, в коментарі РБК-Україна пояснив керівник юридичної компанії KSK LAW GROUP Марко Коломоєць .

Закон про посилення мобілізації: зміна для жінок

Відповідно до закону "Про військовий обов'язок і військову службу", обов'язковому військовому обліку підлягають жінки, які закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, звертає увагу юрист.

"У цьому питанні закон про посилення мобілізації змін не вніс, окрім однієї, а саме: що під час воєнного стану призов на військову службу здійснюється у добровільному порядку. Тобто і у воєнний, і у мирний час жінки-медики можуть мобілізуватися лише добровільно", - пояснює Марко Коломоєць.

Він додає: примусово жінок ніхто не зможе мобілізувати. Ця норма набрала чинності з 18 травня.

"Як і раніше, жінки-медики стають на облік в обов'язковому порядку. А жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, беруться на військовий облік за їхнім бажанням", - звертає увагу юрист.

Крім того, навіть жінкам, які хочуть стати добровольцями, можуть відмовити у підписанні контракту у таких випадках:

наявність трьох дітей;

наявність дитини з інвалідністю або прийомної дитини до 18 років;

наявність чоловіка чи батьків з інвалідністю;

якщо жінка є матір'ю-одиначкою;

якщо жінка є студенткою або заброньована на роботі.

Фото: Військовий медик (gettyimages.com)

Жінки яких професій мають бути на обов'язковому військовому обліку

Військовий облік обов'язковий для тих жінок, які здобувають медичну освіту. Це представниці таких спеціальностей:

фізична терапія;

медична та психологічна реабілітація;

громадське здоров'я;

фізична реабілітація;

промислова фармацевтика;

фармацевтика;

санітарія та експертиза;

стоматологія;

медицина;

медсестринство;

технології медичної діагностики та лікування;

біомедична інженерія;

біотехнології та біоінженерія;

професіонали патології;

токсикологія;

фармакологія;

фізіологія та епідеміологія.

При цьому взяття на облік жінок не означає, що їх мобілізують. Це потрібно для того, щоб Генштаб розумів, скільки медиків перебуває в резерві, звертає увагу Марко Коломиєць.

Виїзд жінок-медиків за кордон 2024 року

"У Державній прикордонній службі повідомляють, що виїзд жінок-медиків за кордон дозволений навіть для тих, хто стоїть на військовому обліку. Заборона на перетин кордону стосується тільки жінок-військових, а також держслужбовців, - пояснює юрист.