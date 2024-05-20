Кому из женщин нужно быть на воинском учете с 18 мая: объяснение юриста
В законе об усилении мобилизации, который вступил в силу с 18 мая, предусмотрено изменение по призыву женщин. Норма касается добровольной мобилизации.
Кому из женщин нужно состоять на воинском учете и при каких условиях их будут мобилизовать, в комментарии РБК-Украина объяснил руководитель юридической компании KSK LAW GROUP Марко Коломоец.
Закон об усилении мобилизации: изменение для женщин
Согласно закону "О воинской обязанности и военной службе", обязательному воинскому учету подлежат женщины, окончившие учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования и получившие медицинскую или фармацевтическую специальность и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, обращает внимание юрист.
"В этом вопросе закон об усилении мобилизации изменений не внес, кроме одной, а именно: что во время военного положения призыв на военную службу осуществляется в добровольном порядке. То есть и в военное, и в мирное время женщины-медики могут мобилизоваться только добровольно", – объясняет Марко Коломоец.
Он добавляет: принудительно женщин никто не сможет мобилизовать. Эта норма вступила в силу с 18 мая.
"По-прежнему женщины-медики становятся на учет в обязательном порядке. А женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, берутся на воинский учет по их желанию", - обращает внимание юрист.
Кроме того, даже женщинам, желающим стать добровольцами, могут отказать в подписании контракта в следующих случаях:
- наличие троих детей;
- наличие ребенка с инвалидностью или приемного ребенка в возрасте до 18 лет;
- наличие мужчины или родителей с инвалидностью;
- если женщина является матерью-одиночкой;
- если женщина студентка или забронирована на работе.
Фото: Военный медик (gettyimages.com)
Женщины каких профессий должны быть на обязательном воинском учете
Воинский учет обязателен для тех женщин, которые получают медицинское образование. Это представительницы таких специальностей:
- физическая терапия;
- медицинская и психологическая реабилитация;
- общественное здоровье;
- физическая реабилитация;
- промышленная фармацевтика;
- фармацевтика;
- санитария и экспертиза;
- стоматология;
- медицина;
- медсестринство;
- технологии медицинской диагностики и лечения;
- биомедицинская инженерия;
- биотехнологии и биоинженерия;
- профессионалы патологии;
- токсикология;
- фармакология;
- физиология и эпидемиология.
При этом взятие на учет женщин не означает, что их мобилизуют. Это нужно для того, чтобы Генштаб понимал, сколько медиков находится в резерве, обращает внимание Марко Коломиец.
Выезд женщин-медиков за границу в 2024 году
"В Государственной пограничной службе сообщают, что выезд женщин-медиков за границу разрешен даже для тех, кто стоит на воинском учете. Запрет на пересечение границы касается только женщин-военных, а также госслужащих", - объясняет юрист.
Напомним, мы писали, будут ли забирать в армию женщин после вступления в силу нового закона о мобилизации.
Также мы писали, изменились ли правила выезда за границу для женщин. Ограничения по-прежнему касаются только мужчин призывного возраста.
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