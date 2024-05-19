Новий закон про мобілізацію: чи змінилися правила виїзду за кордон для жінок

Новий закон про мобілізацію не вносить змін до правил перетину кордону для жінок. Обмеження, як і раніше, стосуються лише чоловіків призовного віку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"Як і раніше, обмеження на виїзд стосуються виключно чоловіків-громадян України у віці від 18 до 60 років", - заявив Демченко.

Він зазначив, що у разі змін до правил, які будуть стосуватися виїзду жінок за кордон, повинні бути ухвалені чіткі умови для перевірки.

"Якщо будуть прийняті інші зміни, звісно, прикордонники їх застосовуватимуть. Але треба розуміти, що якщо додавати категорію жінок, то це мають бути чіткі умови, як здійснювати перевірку цієї категорії громадян", - сказав речник.