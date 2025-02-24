Кому в Україні вимикатимуть світло 25 лютого: відповідь "Укренерго"
В Україні у вівторок, 25 лютого, будуть діяти заходи обмеження споживання електроенергії. Однак вони стосуватимуться промисловості та бізнесу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
Завтра, 25 лютого, будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Час застосування обмежень:
- 05:00 – 08:00;
- 15:00 – 24:00.
Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується.
В "Укренерго" нагадали, що причина тимчасового запровадження обмежень - пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Наразі енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.
Удари по енергосистемі України
Нагадаємо, у грудні 2024 року та січні 2025 року графіки майже не запроваджувались. Однак на початку лютого у мережі поширилась інформація про те, що в Україні з початку лютого нібито повернуться відключення світла через значне похолодання. Тоді в "Укренерго" спростували такі заяви.
Попри це у п'ятницю, 7 лютого, в Україні почали запроваджувати аварійні графіки відключення електроенергії. Також світло вимикали і сьогодні, 17 лютого.
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