ua en ru
Пн, 24 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Кому в Украине будут выключать свет 25 февраля: ответ "Укрэнерго"

Понедельник 24 февраля 2025 17:38
UA EN RU
Кому в Украине будут выключать свет 25 февраля: ответ "Укрэнерго" Иллюстративное фото: в "Укрэнерго" ответили, кому будут выключать свет 25 февраля (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине во вторник, 25 февраля, будут действовать меры ограничения потребления электроэнергии. Однако они будут касаться промышленности и бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Завтра, 25 февраля, будут применяться меры ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Время применения ограничений:

  • 05:00 - 08:00;
  • 15:00 - 24:00.

Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется.

В "Укрэнерго" напомнили, что причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак. Сейчас энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Удары по энергосистеме Украины

Напомним, в декабре 2024 года и январе 2025 года графики почти не вводились. Однако в начале февраля в сети распространилась информация о том, что в Украине с начала февраля якобы вернутся отключения света из-за значительного похолодания. Тогда в "Укрэнерго" опровергли такие заявления.

Несмотря на это в пятницу, 7 февраля, в Украине начали вводить аварийные графики отключения электроэнергии. Также свет выключали и сегодня, 17 февраля.

Подробно о том, какая ситуация будет с электроэнергией в случае значительных морозов - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Инфраструктура Графики отключения света
NEWS
Зеленский передал Трампу документ с датами всех режимов "прекращения огня", которые сорвала РФ
Зеленский передал Трампу документ с датами всех режимов "прекращения огня", которые сорвала РФ
DAILY
Офицер ГУР "Шаман": Подготовку к вторжению России мы начали еще в 2021 году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Офицер ГУР "Шаман": Подготовку к вторжению России мы начали еще в 2021 году