Кому субсидію на неопалювальний сезон не продовжили автоматично: список

Частини українцям, які отримують субсидію на опалювальний сезон, не продовжили її автоматично. Для поновлення виплат слід подати заяву.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики України.
Як нагадали у відомстві, частина українців з травня має право отримувати субсидію на неопалювальний сезон.
Більшості виплати продовжують автоматично, але окремим категоріям потрібно подавати заяву та декларацію про доходи та витрати до Пенсійного фонду України. Це необхідно робити, якщо:
Також заяву необхідно подавати і тим, хто має право на виплати, але у опалювальний сезон їм призначали субсидію у розмірі 0,00 гривень.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що перевірити, чи призначено субсидію, можна лише за допомогою одного способу. Більш детально про це - у матеріалі проекту РБК-Україна Styler.
До речі, пенсіонери, які не мають страхового стажу, мають право на тимчасову допомогу від держави. Вона становить понад 2 тисячі гривень.
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