Кому субсидію на неопалювальний сезон не продовжили автоматично: список

Як нагадали у відомстві, частина українців з травня має право отримувати субсидію на неопалювальний сезон.

Більшості виплати продовжують автоматично, але окремим категоріям потрібно подавати заяву та декларацію про доходи та витрати до Пенсійного фонду України. Це необхідно робити, якщо:

заявник (член домогосподарства) орендує житлове приміщення, за яке сплачує житлово-комунальні послуги;

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;

домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання зрідженого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Також заяву необхідно подавати і тим, хто має право на виплати, але у опалювальний сезон їм призначали субсидію у розмірі 0,00 гривень.