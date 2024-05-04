Кому субсидию на неотопительный сезон не продлили автоматически: список

Как напомнили в ведомстве, часть украинцев с мая имеет право получать субсидию на неотопительный сезон.

Большинству выплаты продлевают автоматически, но отдельным категориям нужно подавать заявление и декларацию о доходах и расходах в Пенсионный фонд Украины. Это необходимо делать, если:

заявитель (член домохозяйства) арендует жилое помещение, за которое платит жилищно-коммунальные услуги;

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;

количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;

домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Также заявление необходимо подавать и тем, кто имеет право на выплаты, но в отопительный сезон им назначали субсидию в размере 0,00 гривен.