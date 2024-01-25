Кому з працівників культури та ЗМІ дали "бронь" від мобілізації: відповідь міністра

"На сьогодні бронювання військовозобов'язаних реалізується в тих підприємствах та закладах, зокрема культурної та інформаційної сфери, які належать до категорії стратегічних. У кожному закладі культури та інформаційної сфери, яка належить до стратегічного напряму, ми забезпечили бронювання 50% військовозобов'язаних. Це, зокрема, і Суспільне телебачення, і "Укрінформ", і деякі інші медіаорганізації та телеканали", - сказав він.

Карандєєв назвав непростим питання про бронювання діячів культури у широкому сенсі. На його думку, працівники культури теж роблять внесок у посилення обороноздатності України, стійкості суспільства та посилення позицій нашої країни за кордоном.

"Кожен і кожна з нашої сфери робить свій внесок у майбутню перемогу. Хтось їде на фронт, хтось працює в прифронтовій зоні, займається волонтерською діяльністю, багато працює з нашими військовими в шпиталях, хтось виступає за кордоном, збирає кошти для наших Збройних сил. Хтось працює в закладах культури, де вони працювали до цього, і люди ходять, дивляться їхні вистави, дивляться концерти, читають книжки цих людей", - додає Карандєєв.

Він наголосив, що спеціальне бронювання для діячів культури, які не є працівниками підприємств, закладів та організацій, віднесених до стратегічного напряму, неможливе і не відбувається.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, у грудні президент Володимир Зеленський на прес-конференції заявив, що Генштаб попросив мобілізувати ще 450-500 тисяч українців. При цьому глава держави заявив, що не бачить зараз потреби мобілізувати півмільйона людей.

На думку президента, мобілізація в Україні - це передусім питання справедливості. Йдеться не лише про військових, але й для тих, кого будуть набирати в армію.

Крім того, наразі уряд доопрацьовує законопроєкт про мобілізацію, який повинен частково змінити принципи її проведення. Детальніше про те, чому у владі не можуть домовитися про правила мобілізації - читайте у матеріалі РБК-Україна.