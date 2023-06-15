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Кому з політиків та громадських діячів найбільше довіряють українці: свіже опитування

Фото: Президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Наприкінці травня 2023 року серед політиків, посадовців та громадських діячів, найчастіше респондентами висловлювалася довіра до президента Володимира Зеленського (83,5%), голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма (63%), телеведучого Сергія Притули (56%), радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка (51%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

Частіше висловлювали довіру, ніж недовіру до мера Києва Віталія Кличка (відповідно 48% і 35%), секретаря РНБО Олексія Данілова (відповідно 46% і 23%), міністра оборони Олексія Резнікова (відповідно 43% і 32%), активіста Сергія Стерненка (відповідно 28% і 22%), голови СБУ Василя Малюка (відповідно 26% і 15%), голови МВС Ігоря Клименка (відповідно 22% і 16%).

На статистично значущому рівні не відрізняються частки тих, хто довіряє, і тих, хто не довіряє керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку (відповідно 37,5% і 40%).

Більшість опитаних не довіряють екс-прем'єру Юлії Тимошенко (80%), голові ОПЗЖ Юрію Бойку (77%), п'ятому президенту Петру Порошенку (73%), Олексію Арестовичу (65%).

Частіше висловлювали недовіру, ніж довіру до лідера фракції "Слуги народу" Давиду Арахамії (не довіряють йому 46%, довіряють 18%), прем'єр-міністра Дениса Шмигаля (відповідно 39% і 36%), спікера Ради Руслана Стефанчука (відповідно 34% і 27%).

Опитування Центру Разумкова проведене з 23 по 31 травня 2023 року серед 2020 респондентів лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, більшість українців (59%) назвали президента Володимира Зеленського політиком 2022 року. На другому місці з великим відривом Валерій Залужний (10%).

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