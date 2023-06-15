Кому из политиков и общественных деятелей больше всего доверяют украинцы: свежий опрос

В конце мая 2023 года среди политиков, должностных лиц и общественных деятелей, чаще всего респондентами высказывалось доверие к президенту Владимиру Зеленскому (83,5%), главе Николаевской ОГА Виталию Киму (63%), телеведущему Сергею Притуле (56%), советнику руководителя Офиса президента Михаилу Подоляку (51%).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.
Чаще выражали доверие, чем недоверие к:
На статистически значимом уровне не отличаются доли доверяющих и не доверяющих руководителю Офиса президента Андрею Ермаку (соответственно 37,5% и 40%).
Большинство опрошенных не доверяют:
Чаще выражали недоверие, чем доверие к:
Опрос Центра Разумкова проведен с 23 по 31 мая 2023 среди 2020 респондентов только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, большинство украинцев (59%) назвали президента Владимира Зеленского политиком 2022 года. На втором месте с большим отрывом Валерий Залужный (10%).
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