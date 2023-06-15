RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кому из политиков и общественных деятелей больше всего доверяют украинцы: свежий опрос

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В конце мая 2023 года среди политиков, должностных лиц и общественных деятелей, чаще всего респондентами высказывалось доверие к президенту Владимиру Зеленскому (83,5%), главе Николаевской ОГА Виталию Киму (63%), телеведущему Сергею Притуле (56%), советнику руководителя Офиса президента Михаилу Подоляку (51%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.

Чаще выражали доверие, чем недоверие к:

  • мэру Киева Виталию Кличко (соответственно 48% и 35%),
  • секретарю СНБО Алексею Данилову (46% и 23%),
  • министру обороны Алексею Резникову (43% и 32%),
  • активисту Сергею Стерненко (28% и 22%),
  • главе СБУ Василию Малюку (26% и 15%),
  • главе МВД Игорю Клименко (22% и 16%).

На статистически значимом уровне не отличаются доли доверяющих и не доверяющих руководителю Офиса президента Андрею Ермаку (соответственно 37,5% и 40%).

Большинство опрошенных не доверяют:

  • экс-премьеру Юлии Тимошенко (80%),
  • главе ОПЗЖ Юрию Бойко (77%),
  • пятому президенту Петру Порошенко (73%),
  • Алексею Арестовичу (65%).

Чаще выражали недоверие, чем доверие к:

  • лидеру фракции "Слуги народа" Давиду Арахамии (не доверяют ему 46%, доверяют 18%),
  • премьер-министру Денису Шмыгалю (39% и 36%),
  • спикеру Рады Руслану Стефанчуку (34% и 27%).

Опрос Центра Разумкова проведен с 23 по 31 мая 2023 среди 2020 респондентов только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, большинство украинцев (59%) назвали президента Владимира Зеленского политиком 2022 года. На втором месте с большим отрывом Валерий Залужный (10%).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News