Кому з політиків та громадських діячів довіряють українці: опитування Центру Разумкова

На початку липня 2023 року українці найбільше довіряють чинному президенту Володимиру Зеленському. Баланс довіри-недовіри складає 67,2%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова, представлені на прес-конференції.
На другому місці голова Миколаївської ОДА Віталій Кім (58,2%).
Далі йдуть:
За даними опитування негативний баланс довіри-недовіри зафіксований у таких політиків та громадських діячів:
Опитування проведене Центром Разумкова з 5 до 11 липня 2023 року методом face-to-face в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської, Херсонської областей, Криму та територій, на яких тривають бойові дії. Опитано 2017 респондентів, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, більшість українців (59%) назвали президента Володимира Зеленського політиком 2022 року. На другому місці з великим відривом Валерій Залужний (10%).
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