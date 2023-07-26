Кому з політиків та громадських діячів довіряють українці: опитування Центру Разумкова

На другому місці голова Миколаївської ОДА Віталій Кім (58,2%).

Далі йдуть:

радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (27,6%),

секретар РНБО Олексій Данілов (27,4%),

телеведучий Сергій Притула (23,7%),

голова СБУ Василь Малюк (17,6%),

голова МВС Ігор Клименко (14,%),

мер Києва Віталій Кличко (12,2%),

активіст Сергій Стерненко (10,5%),

міністр оборони Олексі Резніков (7,9%),

прем'єр-міністр Денис Шмигаль (3,5%).

Негативний рейтинг

За даними опитування негативний баланс довіри-недовіри зафіксований у таких політиків та громадських діячів:

керівник Офісу президента Андрій Єрмак (-4,0%),

голова Верховної Ради Руслан Стефанчук (-4,6%),

лідер фракції "Слуги народу" Давид Арахамія (-27,5%),

Олексій Арестович (-46,0%),

п'ятий президент Петро Порошенко (-51,0%),

голова ОПЗЖ Юрій Бойко (-66,2%),

екс-прем'єр Юлія Тимошенко (-67,6%).

Опитування проведене Центром Разумкова з 5 до 11 липня 2023 року методом face-to-face в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської, Херсонської областей, Криму та територій, на яких тривають бойові дії. Опитано 2017 респондентів, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, більшість українців (59%) назвали президента Володимира Зеленського політиком 2022 року. На другому місці з великим відривом Валерій Залужний (10%).