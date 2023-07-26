Кому из политиков и общественных деятелей доверяют украинцы: опрос Центра Разумкова

На втором месте глава Николаевской ОГА Виталий Ким (58,2%).

Дальше идут:

советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (27,6%),

секретарь СНБО Алексей Данилов (27,4%),

телеведущий Сергей Притула (23,7%),

глава СБУ Василий Малюк (17,6%),

глава МВД Игорь Клименко (14,%),

мэр Киева Виталий Кличко (12,2%),

активист Сергей Стерненко (10,5%),

министр обороны Алексей Резников (7,9%),

Премьер-министр Денис Шмыгаль (3,5%).

Отрицательный рейтинг

По данным опроса, негативный баланс доверия-недоверия зафиксирован у следующих политиков и общественных деятелей:

руководитель Офиса президента Андрей Ермак (-4,0%),

председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук (-4,6%),

лидер фракции "Слуги народа" Давид Арахамия (-27,5%),

Алексей Арестович (-46,0%),

пятый президент Петр Порошенко (-51,0%),

глава ОПЗЖ Юрий Бойко (-66,2%),

экс-премьер Юлия Тимошенко (-67,6%).

Опрос проведен Центром Разумкова с 5 по 11 июля 2023 года методом face-to-face во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Херсонской областей, Крыма и территорий, на которых продолжаются боевые действия. Опрошены 2017 респондентов, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, большинство украинцев (59%) назвали президента Владимира Зеленского политиком 2022 года. На втором месте с большим отрывом Валерий Залужный (10%).