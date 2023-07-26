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Кому из политиков и общественных деятелей доверяют украинцы: опрос Центра Разумкова

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В начале июля 2023 украинцы больше всего доверяют действующему президенту Владимиру Зеленскому. Баланс доверия-недоверия составляет 67,2%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова, представленные на пресс-конференции.

На втором месте глава Николаевской ОГА Виталий Ким (58,2%).

Дальше идут:

  • советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (27,6%),
  • секретарь СНБО Алексей Данилов (27,4%),
  • телеведущий Сергей Притула (23,7%),
  • глава СБУ Василий Малюк (17,6%),
  • глава МВД Игорь Клименко (14,%),
  • мэр Киева Виталий Кличко (12,2%),
  • активист Сергей Стерненко (10,5%),
  • министр обороны Алексей Резников (7,9%),
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль (3,5%).

Отрицательный рейтинг

По данным опроса, негативный баланс доверия-недоверия зафиксирован у следующих политиков и общественных деятелей:

  • руководитель Офиса президента Андрей Ермак (-4,0%),
  • председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук (-4,6%),
  • лидер фракции "Слуги народа" Давид Арахамия (-27,5%),
  • Алексей Арестович (-46,0%),
  • пятый президент Петр Порошенко (-51,0%),
  • глава ОПЗЖ Юрий Бойко (-66,2%),
  • экс-премьер Юлия Тимошенко (-67,6%).

Опрос проведен Центром Разумкова с 5 по 11 июля 2023 года методом face-to-face во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Херсонской областей, Крыма и территорий, на которых продолжаются боевые действия. Опрошены 2017 респондентов, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, большинство украинцев (59%) назвали президента Владимира Зеленского политиком 2022 года. На втором месте с большим отрывом Валерий Залужный (10%).

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Владимир Зеленский