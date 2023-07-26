Кому из политиков и общественных деятелей доверяют украинцы: опрос Центра Разумкова

В начале июля 2023 украинцы больше всего доверяют действующему президенту Владимиру Зеленскому. Баланс доверия-недоверия составляет 67,2%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова, представленные на пресс-конференции.
На втором месте глава Николаевской ОГА Виталий Ким (58,2%).
Дальше идут:
По данным опроса, негативный баланс доверия-недоверия зафиксирован у следующих политиков и общественных деятелей:
Опрос проведен Центром Разумкова с 5 по 11 июля 2023 года методом face-to-face во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Херсонской областей, Крыма и территорий, на которых продолжаются боевые действия. Опрошены 2017 респондентов, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, большинство украинцев (59%) назвали президента Владимира Зеленского политиком 2022 года. На втором месте с большим отрывом Валерий Залужный (10%).
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