Кому з пенсіонерів і навіщо потрібно проходити ідентифікацію: відповідь Мінсоцполітики
Щоб продовжити отримувати виплати українським пенсіонерам варто пройти ідентифікацію в Пенсійному фонді. Попри те, що термін ідентифікації завершився ще 31 березня, багато пенсіонерів досі так і не пройшли необхідну процедуру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соціальної політики України.
Ідентифікація - це процедура встановлення особи одержувача пенсії. Мінсоцполітики розглянуло основні питання щодо її проходження.
Кому і навіщо потрібно проходити ідентифікацію
Дана норма діє на постійній основі та стосується всіх отримувачів пенсій та соціальних виплат. Мета ідентифікації - перевірити, чи дійсно кошти від держави отримує саме та особа, якій вони були призначені.
Проходити ідентифікацію необхідно кожні 6 місяців.
Які документи треба мати для проходження ідентифікації
При особистому зверненні треба мати із собою
- документ, що посвідчує особу - паспорт громадянина України або закордонний;
- платіжну картку, на яку надходить пенсія (при ідентифікації АТ “Ощадбанк”);
- пенсійне посвідчення.
При віддаленій ідентифікації
- авторизація здійснюється людиною в особистому електронному кабінеті на вебпорталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис";
- під час відеоідентифікації треба мати при собі документ, що посвідчує вашу особу як отримувача виплати або як законного представника чи помічника отримувача виплати, у випадку дитини - свідоцтво про народження дитини.
Як пройти ідентифікацію за кордоном
Це можна зробити, звернувшись до закордонної дипломатичної установи України за отриманням документа про посвідчення факту, що особа є живою.
Але відвідування дипломатичної установи не є обов'язковим, можна пройти ідентифікацію за допомогою цифрових інструментів. Зокрема, через Портал електронних послуг ПФУ.
Детальніше про те, як саме пенсіонери можуть пройти ідентифікацію та як правильно це зробити за допомогою відеозв'язку, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Ми також пояснювали, як відновити виплати пенсіонерам, які стали внутрішньо-переміщеними особами до початку повномасштабної війни.
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