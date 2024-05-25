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Кому из пенсионеров и зачем нужно проходить идентификацию: ответ Минсоцполитики

Украина, Суббота 25 мая 2024 17:00
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Кому из пенсионеров и зачем нужно проходить идентификацию: ответ Минсоцполитики Фото: пенсионерам нужно проходить идентификацию (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Чтобы продолжить получать выплаты украинским пенсионерам стоит пройти идентификацию в Пенсионном фонде. Несмотря на то, что срок идентификации завершился еще 31 марта, многие пенсионеры до сих пор так и не прошли необходимую процедуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.

Идентификация - это процедура установления личности получателя пенсии. Минсоцполитики рассмотрело основные вопросы ее прохождения.

Кому и зачем нужно проходить идентификацию

Данная норма действует на постоянной основе и касается всех получателей пенсий и социальных выплат. Цель идентификации - проверить, действительно ли средства от государства получает именно то лицо, которому они были назначены.

Проходить идентификацию нужно каждые 6 месяцев.

Какие документы нужно иметь для прохождения идентификации

При личном обращении нужно иметь с собой

  • документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Украины или заграничный;
  • платежную карту, на которую поступает пенсия (при идентификации АО Ощадбанк);
  • пенсионное удостоверение.

При удаленной идентификации

  • авторизация осуществляется человеком в личном электронном кабинете на вебпортале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи "Дія.Підпис";
  • во время видеоидентификации следует иметь при себе документ, удостоверяющий ваше лицо как получателя выплаты или как законного представителя или помощника получателя выплаты, в случае ребенка - свидетельство о рождении ребенка.

Как пройти идентификацию за границей

Это можно сделать, обратившись в зарубежное дипломатическое учреждение Украины за получением документа об удостоверении факта, что лицо живое.

Но посещение дипломатического учреждения не обязательно, можно пройти идентификацию с помощью цифровых инструментов. В частности, через Портал электронных услуг ПФУ.

Детальнее о том, как именно пенсионеры могут пройти идентификацию и как правильно это сделать с помощью видеосвязи, можно узнать в материале РБК-Украина.

Мы также объясняли, как возобновить выплаты пенсионерам, которые стали внутренне перемещенными лицами до начала полномасштабной войны.

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