Кому из пенсионеров и зачем нужно проходить идентификацию: ответ Минсоцполитики
Чтобы продолжить получать выплаты украинским пенсионерам стоит пройти идентификацию в Пенсионном фонде. Несмотря на то, что срок идентификации завершился еще 31 марта, многие пенсионеры до сих пор так и не прошли необходимую процедуру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.
Идентификация - это процедура установления личности получателя пенсии. Минсоцполитики рассмотрело основные вопросы ее прохождения.
Кому и зачем нужно проходить идентификацию
Данная норма действует на постоянной основе и касается всех получателей пенсий и социальных выплат. Цель идентификации - проверить, действительно ли средства от государства получает именно то лицо, которому они были назначены.
Проходить идентификацию нужно каждые 6 месяцев.
Какие документы нужно иметь для прохождения идентификации
При личном обращении нужно иметь с собой
- документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Украины или заграничный;
- платежную карту, на которую поступает пенсия (при идентификации АО Ощадбанк);
- пенсионное удостоверение.
При удаленной идентификации
- авторизация осуществляется человеком в личном электронном кабинете на вебпортале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи "Дія.Підпис";
- во время видеоидентификации следует иметь при себе документ, удостоверяющий ваше лицо как получателя выплаты или как законного представителя или помощника получателя выплаты, в случае ребенка - свидетельство о рождении ребенка.
Как пройти идентификацию за границей
Это можно сделать, обратившись в зарубежное дипломатическое учреждение Украины за получением документа об удостоверении факта, что лицо живое.
Но посещение дипломатического учреждения не обязательно, можно пройти идентификацию с помощью цифровых инструментов. В частности, через Портал электронных услуг ПФУ.
Детальнее о том, как именно пенсионеры могут пройти идентификацию и как правильно это сделать с помощью видеосвязи, можно узнать в материале РБК-Украина.
Мы также объясняли, как возобновить выплаты пенсионерам, которые стали внутренне перемещенными лицами до начала полномасштабной войны.
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