ua en ru
Вт, 20 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Кому найбільше довіряють українці: свіжий рейтинг КМІС

Україна, Вівторок 20 травня 2025 11:10
UA EN RU
Кому найбільше довіряють українці: свіжий рейтинг КМІС Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Рейтинг президента України Володимира Зеленського продовжує зростати. Майже усі інші політики, яких КМІС включив до списку, втрачають довіру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

За даними опитування, у травні 2025 року найбільше українців довіряють президенту Володимиру Зеленському - 74%.

Крім Зеленського єдиний діяч зі списку, який має позитивний баланс довіри-недовіри - телеведучий Сергій Притула. Йому довіряють 50%, не довіряють - 38% (баланс довіри-недовіри - +12%).

Досить високі показники довіри (хоча й уже із негативним балансом) має мер Києва Віталій Кличко, якому довіряють 43%, не довіряють - 47% (баланс - -4%).

Далі за показниками довіри йдуть:

  • народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко (27% довіряють, 41% не довіряють, баланс -14%; проте в його випадку 25% не знають, хто це),
  • народний депутат Дмитро Разумков (27% довіряють, 32% не довіряють, баланс -5%; у його випадку також багато хто не знає, хто він - 34%),
  • п'ятий президент України Петро Порошенко (25% довіряють, 70% не довіряють, баланс -45%)
  • експрем'єрка Юлія Тимошенко (довіряють 14%, не довіряють - 80% (баланс - -66%).

Найменше українців довіряють:

  • колишньому раднику Офісу президента Олексію Арестовичу (7% довіряють, 79% не довіряють, баланс -72%),
  • нардепу від партії ОПЗЖ Юрію Бойку (7% довіряють, 72% не довіряють, баланс -65%),
  • колишньому нардепу Євгену Мураєву (6% довіряють, 47% не довіряють, баланс -41%; проте в його випадку 43% не знають, хто це).

Кому найбільше довіряють українці: свіжий рейтинг КМІС

У запропонованому респондентам списку КМІС відсутній колишній головнокомадувач ЗСУ Валерій Залужний.

Зміна рейтингів

У порівнянні з лютим 2024 року довіра до Зеленського зросла з 64% до 74%.

Частка тих, хто довіряє Притулі, знизилася з 61% до 50%, а баланс знизився з +28% до +12%. У випадку Кличка показники майже не змінилися - частка тих, хто довіряє, зараз становить 43% проти 45% у лютому 2024 року, а баланс - відповідно, -4% і -6%.

У випадку Разумкова помітним є зростання частки тих, хто його не знає - з 27% до 34%. При цьому з 35% до 27% стало менше тих, хто йому довіряє, а баланс загалом погіршився з +2% до -5%.

Частка тих, хто довіряє Порошенку, знизилася з 31% до 25%, а баланс знизився з -37% до -45%. У випадку Тимошенко показники майже не змінилися - зараз їй довіряють 14% проти 17% у лютому 2024 року, а баланс становить, відповідно, -65% і -66%.

Також порівняно з лютим 2024 року стало більше тих, хто не знає Арестовича - ріст з 4% до 10%. За рахунок цього стало трохи менше і тих, хто довіряє, і тих, хто не довіряє, а баланс - такий самий (-72%). У випадку Бойка показники також мінімально змінилися. У лютому 2024 року йому довіряли 10%, зараз - 7%. Його показники балансу - відповідно, -63% у лютому 2024 року і -65% у травні 2025 року.

Кому найбільше довіряють українці: свіжий рейтинг КМІС

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки упродовж 2-12 травня 2025 року було опитано 1010 респондентів.

За даними провідних соціологічних компаній України, рейтинг Зеленського суттєво зріс з початку 2025 року після приходу Дональда Трампа до влади та зміни політики США щодо України.

Водночас у тих опитуваннях, де в списку присутній посол в Лондоні Валерій Залужний, ситуація інша. Рейтинг колишнього головнокомандувача ЗСУ понад рік був вищий за рейтинг президента.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КМІС Володимир Зеленський
NEWS
"Зеленський - сильний хлопець": Трамп зробив заяву про бажання України припинити війну
"Зеленський - сильний хлопець": Трамп зробив заяву про бажання України припинити війну
DAILY
Ця війна завершиться поразкою Росії — повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Ця війна завершиться поразкою Росії — повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч