Кому найбільше довіряють українці: свіжий рейтинг КМІС

Рейтинг президента України Володимира Зеленського продовжує зростати. Майже усі інші політики, яких КМІС включив до списку, втрачають довіру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

За даними опитування, у травні 2025 року найбільше українців довіряють президенту Володимиру Зеленському - 74%.

Крім Зеленського єдиний діяч зі списку, який має позитивний баланс довіри-недовіри - телеведучий Сергій Притула. Йому довіряють 50%, не довіряють - 38% (баланс довіри-недовіри - +12%).

Досить високі показники довіри (хоча й уже із негативним балансом) має мер Києва Віталій Кличко, якому довіряють 43%, не довіряють - 47% (баланс - -4%).

Далі за показниками довіри йдуть:

народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко (27% довіряють, 41% не довіряють, баланс -14%; проте в його випадку 25% не знають, хто це),

народний депутат Дмитро Разумков (27% довіряють, 32% не довіряють, баланс -5%; у його випадку також багато хто не знає, хто він - 34%),

п'ятий президент України Петро Порошенко (25% довіряють, 70% не довіряють, баланс -45%)

експрем'єрка Юлія Тимошенко (довіряють 14%, не довіряють - 80% (баланс - -66%).

Найменше українців довіряють:

колишньому раднику Офісу президента Олексію Арестовичу (7% довіряють, 79% не довіряють, баланс -72%),

нардепу від партії ОПЗЖ Юрію Бойку (7% довіряють, 72% не довіряють, баланс -65%),

колишньому нардепу Євгену Мураєву (6% довіряють, 47% не довіряють, баланс -41%; проте в його випадку 43% не знають, хто це).

У запропонованому респондентам списку КМІС відсутній колишній головнокомадувач ЗСУ Валерій Залужний.

Зміна рейтингів

У порівнянні з лютим 2024 року довіра до Зеленського зросла з 64% до 74%.

Частка тих, хто довіряє Притулі, знизилася з 61% до 50%, а баланс знизився з +28% до +12%. У випадку Кличка показники майже не змінилися - частка тих, хто довіряє, зараз становить 43% проти 45% у лютому 2024 року, а баланс - відповідно, -4% і -6%.

У випадку Разумкова помітним є зростання частки тих, хто його не знає - з 27% до 34%. При цьому з 35% до 27% стало менше тих, хто йому довіряє, а баланс загалом погіршився з +2% до -5%.

Частка тих, хто довіряє Порошенку, знизилася з 31% до 25%, а баланс знизився з -37% до -45%. У випадку Тимошенко показники майже не змінилися - зараз їй довіряють 14% проти 17% у лютому 2024 року, а баланс становить, відповідно, -65% і -66%.

Також порівняно з лютим 2024 року стало більше тих, хто не знає Арестовича - ріст з 4% до 10%. За рахунок цього стало трохи менше і тих, хто довіряє, і тих, хто не довіряє, а баланс - такий самий (-72%). У випадку Бойка показники також мінімально змінилися. У лютому 2024 року йому довіряли 10%, зараз - 7%. Його показники балансу - відповідно, -63% у лютому 2024 року і -65% у травні 2025 року.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки упродовж 2-12 травня 2025 року було опитано 1010 респондентів.