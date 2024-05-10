На якому напрямку фронту ЗСУ зможуть перехопити ініціативу: прогноз експерта

Російська армія усі свої зусилля сконцентрувала на сході. ЗСУ зможуть перехопити ініціатив на південному напрямку фронту.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав військовий експерт Олексій Гетьман.
За його словами, тихо на півдні не буде, бойові дії продовжаться, але тут скоріше росіяни більше думають не про своє просування, а про те, щоб завадити просуванню ЗСУ.
"Я впевнений, що з озброєнням, яке надійде в достатньому обсязі, ми зможемо перехопити ініціативу принаймні на півдні. Тому чекати на ворожий наступ з півдня, як на мене, не варто, всі сили вони кинуть на схід. Судячи з того, що ми бачимо, основні спроби наступати будуть саме там", - сказав він, не беручись прогнозувати, коли ж ініціативу перехопить Україна.
А щодо літнього наступу, то він вже почався. Противник маневруватиме, змінюватиме напрями удару, оскільки логіка та стратегія сухопутних боїв за останні сто років істотно не змінилася. Тому до спроб прорвати оборону варто готуватись по всьому фронту, додав експерт.
Нагадаємо, за квітень ЗСУ вдалося дещо розширити плацдарм у Кринках на лівому березі Дніпра. Що стосується Запорізької області, то бої тривають у Роботиному та на схід від села біля Вербового.
Водночас російська армія після захоплення Авдіївки в лютому продовжує просуватися на схід. Під окупацією останнім часом опинилися декілька сіл. Крім того, росіяни намагаються захопити Часів Яр, але їм це не вдалося зробити до 9 травня за наказом Путіна.