UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На якому напрямку фронту ЗСУ зможуть перехопити ініціативу: прогноз експерта

Фото: ЗСУ зможуть наступати на півдні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко, Олександр Білоус

Російська армія усі свої зусилля сконцентрувала на сході. ЗСУ зможуть перехопити ініціатив на південному напрямку фронту.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав військовий експерт Олексій Гетьман.

За його словами, тихо на півдні не буде, бойові дії продовжаться, але тут скоріше росіяни більше думають не про своє просування, а про те, щоб завадити просуванню ЗСУ.

"Я впевнений, що з озброєнням, яке надійде в достатньому обсязі, ми зможемо перехопити ініціативу принаймні на півдні. Тому чекати на ворожий наступ з півдня, як на мене, не варто, всі сили вони кинуть на схід. Судячи з того, що ми бачимо, основні спроби наступати будуть саме там", - сказав він, не беручись прогнозувати, коли ж ініціативу перехопить Україна.

А щодо літнього наступу, то він вже почався. Противник маневруватиме, змінюватиме напрями удару, оскільки логіка та стратегія сухопутних боїв за останні сто років істотно не змінилася. Тому до спроб прорвати оборону варто готуватись по всьому фронту, додав експерт.

Нагадаємо, за квітень ЗСУ вдалося дещо розширити плацдарм у Кринках на лівому березі Дніпра. Що стосується Запорізької області, то бої тривають у Роботиному та на схід від села біля Вербового.

Водночас російська армія після захоплення Авдіївки в лютому продовжує просуватися на схід. Під окупацією останнім часом опинилися декілька сіл. Крім того, росіяни намагаються захопити Часів Яр, але їм це не вдалося зробити до 9 травня за наказом Путіна.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЗапоріжжяВійна в Україні