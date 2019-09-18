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Компьютеры Государственной судебной администрации использовали для майнинга криптовалюты, - ГБР

Новости » Общество    18.09.2019 - 13:44
Компьютеры Государственной судебной администрации использовали для майнинга криптовалюты, - ГБР
Фото: Роман Труба (РБК-Украина)

Двум работникам госпредприятия сообщили о подозрении

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении двум работникам госпредприятия "Информационные судебные системы" Государственной судебной администрации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы ГБР Романа Трубы.

Сообщается, что работники госпредприятия "наладили работу целой майнинговой фермы и нескольких интернет-магазинов на серверах и оборудовании ГСА".

"При осмотре дата-центра "Информационных судебных систем" ГСА было установлено наличие вредоносного программного обеспечения, а также факт незаконного использования мощностей и электроэнергии Государственной судебной администрации. Сумма нанесенного ущерба устанавливается", - сообщил Труба.

Как сообщил глава ГБР, "современные технологии должны применяться законно и на пользу государству, а не наоборот".

Ранее сообщалось, что ГБР расследует причастность нескольких правоохранителей к продаже телефонных разговоров.

РБК-Украина писало ранее, что ГБР в ближайшее время завершит расследование убийства 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком.

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