UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Компьютер взятки не берет: Зеленский считает диджитализацию инструментом борьбы с коррупцией

Автор: Роман Тверденко

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует развитие диджитализации в деятельности государственных органов. Она помогает бороть коррупцию.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Зеленский поддержал разработанную Кабинетом министров стратегию цифровой трансформации в Украине на три года, в рамках которой предусмотрены трансформации в сферах образования, здравоохранения и юстиции.

"Мы – первая страна в мире с цифровыми паспортами и четвертая в Европе с цифровым водительским удостоверением. Цифровизация – это прямая и самая лучшая борьба с коррупцией. Компьютер взятки не берет. Диджитализация – это борьба с коррупцией, уменьшение общения граждан с чиновниками, упрощение процедур, и за ней – будущее", – подчеркнул президент.

Ранее в интервью РБК-Украина глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что ведомство планирует перевести в цифру многие государственные услуги и реестры. В связи с этим произойдет сокращение чиновников.

Также он подчеркнул, что в Украине технически готовы к созданию "COVID-паспортов". Он сообщил, на базе чего их могут сделать.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир Зеленский
Читайте также
Михаил Подоляк: Через несколько избирательных циклов Медведчука не будет
Зеленский расширил перечень руководителей, которых согласовывают с ним
Зеленский сменил состав СНБО: кто вошел в совет
Прогноз погоды