Комп'ютер хабарі не бере: Зеленський вважає діджиталізацію інструментом боротьби з корупцією

Зеленський підтримав розроблену Кабінетом міністрів стратегію цифрової трансформації в Україні на три роки, в рамках якої передбачені трансформації у сферах освіти, охорони здоров'я та юстиції.

"Ми – перша країна в світі з цифровими паспортами і четверта в Європі з цифровим водійським посвідченням. Цифровізація – це пряма і найкраща боротьба з корупцією. Комп'ютер хабарі не бере. Діджіталізація – це боротьба з корупцією, зменшення спілкування громадян з чиновниками, спрощення процедур, і за нею – майбутнє", – підкреслив президент.