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Комп'ютер хабарі не бере: Зеленський вважає діджиталізацію інструментом боротьби з корупцією

Автор: Роман Тверденко

Президент України Володимир Зеленський вітає розвиток діджиталізації в діяльності державних органів. Вона допомагає бороти корупцію.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Зеленський підтримав розроблену Кабінетом міністрів стратегію цифрової трансформації в Україні на три роки, в рамках якої передбачені трансформації у сферах освіти, охорони здоров'я та юстиції.

"Ми – перша країна в світі з цифровими паспортами і четверта в Європі з цифровим водійським посвідченням. Цифровізація – це пряма і найкраща боротьба з корупцією. Комп'ютер хабарі не бере. Діджіталізація – це боротьба з корупцією, зменшення спілкування громадян з чиновниками, спрощення процедур, і за нею – майбутнє", – підкреслив президент.

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна глава Мінцифри Михайло Федоров заявив, що відомство планує перевести в цифру багато державних послуг та реєстрів. У зв'язку з цим відбудеться скорочення чиновників.

Також він підкреслив, що в Україні технічно готові до створення "COVID-паспортів". Він повідомив, на базі чого їх можуть зробити.

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Новини України Володимир Зеленський
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