Компьютер взятки не берет: Зеленский считает диджитализацию инструментом борьбы с коррупцией
Президент Украины Владимир Зеленский приветствует развитие диджитализации в деятельности государственных органов. Она помогает бороть коррупцию.
Об этом сообщает Офис президента Украины.
Зеленский поддержал разработанную Кабинетом министров стратегию цифровой трансформации в Украине на три года, в рамках которой предусмотрены трансформации в сферах образования, здравоохранения и юстиции.
"Мы – первая страна в мире с цифровыми паспортами и четвертая в Европе с цифровым водительским удостоверением. Цифровизация – это прямая и самая лучшая борьба с коррупцией. Компьютер взятки не берет. Диджитализация – это борьба с коррупцией, уменьшение общения граждан с чиновниками, упрощение процедур, и за ней – будущее", – подчеркнул президент.
Ранее в интервью РБК-Украина глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что ведомство планирует перевести в цифру многие государственные услуги и реестры. В связи с этим произойдет сокращение чиновников.
Также он подчеркнул, что в Украине технически готовы к созданию "COVID-паспортов". Он сообщил, на базе чего их могут сделать.