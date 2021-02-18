ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Компьютер взятки не берет: Зеленский считает диджитализацию инструментом борьбы с коррупцией

Новина українською → Киев, Четверг 18 февраля 2021 16:46
Компьютер взятки не берет: Зеленский считает диджитализацию инструментом борьбы с коррупцией Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует развитие диджитализации в деятельности государственных органов. Она помогает бороть коррупцию.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Зеленский поддержал разработанную Кабинетом министров стратегию цифровой трансформации в Украине на три года, в рамках которой предусмотрены трансформации в сферах образования, здравоохранения и юстиции.

"Мы – первая страна в мире с цифровыми паспортами и четвертая в Европе с цифровым водительским удостоверением. Цифровизация – это прямая и самая лучшая борьба с коррупцией. Компьютер взятки не берет. Диджитализация – это борьба с коррупцией, уменьшение общения граждан с чиновниками, упрощение процедур, и за ней – будущее", – подчеркнул президент.

Ранее в интервью РБК-Украина глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что ведомство планирует перевести в цифру многие государственные услуги и реестры. В связи с этим произойдет сокращение чиновников.

Также он подчеркнул, что в Украине технически готовы к созданию "COVID-паспортов". Он сообщил, на базе чего их могут сделать.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Владимир Зеленский
NEWS
Желтая зона. Каким будет карантин в Украине: новые правила
Желтая зона. Каким будет карантин в Украине: новые правила
DAILY
Кто следующий. Будет ли Владимир Зеленский воевать с олигархами
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кто следующий. Будет ли Владимир Зеленский воевать с олигархами