Компьютер взятки не берет: Зеленский считает диджитализацию инструментом борьбы с коррупцией

Зеленский поддержал разработанную Кабинетом министров стратегию цифровой трансформации в Украине на три года, в рамках которой предусмотрены трансформации в сферах образования, здравоохранения и юстиции.

"Мы – первая страна в мире с цифровыми паспортами и четвертая в Европе с цифровым водительским удостоверением. Цифровизация – это прямая и самая лучшая борьба с коррупцией. Компьютер взятки не берет. Диджитализация – это борьба с коррупцией, уменьшение общения граждан с чиновниками, упрощение процедур, и за ней – будущее", – подчеркнул президент.