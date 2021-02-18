Комп'ютер хабарі не бере: Зеленський вважає діджиталізацію інструментом боротьби з корупцією
Президент України Володимир Зеленський вітає розвиток діджиталізації в діяльності державних органів. Вона допомагає бороти корупцію.
Про це повідомляє Офіс президента України.
Зеленський підтримав розроблену Кабінетом міністрів стратегію цифрової трансформації в Україні на три роки, в рамках якої передбачені трансформації у сферах освіти, охорони здоров'я та юстиції.
"Ми – перша країна в світі з цифровими паспортами і четверта в Європі з цифровим водійським посвідченням. Цифровізація – це пряма і найкраща боротьба з корупцією. Комп'ютер хабарі не бере. Діджіталізація – це боротьба з корупцією, зменшення спілкування громадян з чиновниками, спрощення процедур, і за нею – майбутнє", – підкреслив президент.
Раніше в інтерв'ю РБК-Україна глава Мінцифри Михайло Федоров заявив, що відомство планує перевести в цифру багато державних послуг та реєстрів. У зв'язку з цим відбудеться скорочення чиновників.
Також він підкреслив, що в Україні технічно готові до створення "COVID-паспортів". Він повідомив, на базі чого їх можуть зробити.