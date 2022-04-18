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Компромисса нет. Или россияне уничтожат украинцев, или мы их, - Исмагилов

Новина українською →
Киев, Понедельник 18 апреля 2022 13:39
Компромисса нет. Или россияне уничтожат украинцев, или мы их, - Исмагилов Фото: муфтий Саид Исмагилов (umma in ua)
Автор: Милан Лелич

Муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов считает, что в войне с Россией уже не может быть компромисса. По его мнению, или россияне уничтожат украинцев, или мы их.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"Эта война обрела онтологический характер. В этой войне уже не может быть компромисса, здесь одно из двух: или они уничтожат нашу государственность и нас как народ, или мы уничтожим их. Если мы Россию не добьем, она соберется с силами и через год-два снова нападет", - отметил он.

По его словам, если Украина не выстоит, то российские войска просто уничтожат ее. Это доказывают кадры из Мариуполя, Харькова, Волновахи, Ахтырки и других городов.

"… им (россиянам, - ред.) абсолютно все равно - это женщины, дети, старики - они просто убивают людей. Не нужно думать, что с другими регионами Украины, если дойдет туда сапог российского солдата, будет по-другому. Чем дальше на запад, тем будет жестче. Все центральные и западные регионы Украины будут уничтожаться с жутким остервенением и ненавистью", - добавил Исмагилов.

Напомним, ранее Исмагилов рассказал, почему заявления российских мусульман о джихаде в Украине являются абсолютным маразмом.

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