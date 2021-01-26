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Компромисс: Украина может предложить ограничить полномочия России в ПАСЕ

Автор: Дмитрий Левицкий

Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы получил драфт доклада с рекомендацией продолжить диалог с Россией, несмотря ни на что. Украина может инициировать ограничение полномочий РФ в ПАСЕ.

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Об этом заявила участница украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Леся Василенко в Facebook.

"К проекту решения (комитета - ред.) еще есть возможность подать поправки и предложения. Чем сейчас и занимается наша делегация. Как вариант предложения: изменить проект решения комитета на обусловленное подтверждение полномочий", - рассказала нардеп.

По ее словам, украинская делегация может предложить компромисс - установить условия ратификации полномочий российской делегации в ПАСЕ. Например, дать еще полгода на диалог с Россией, но если за этот "испытательный срок" не будет положительного движения, то полномочия делегации прекратят.

"Если за полгода не будет положительного движения в направлении возврата к уважению прав человека и территориальной целостности других государств, то летом полномочия автоматически ограничиваются/теряются. Если не удастся, и на этом еще не все", - сказала Василенко.

Голосовать по решению комитета ПАСЕ будет в четверг, 28 января. Украинская делегация планирует набрать как можно больше голосов против решения с безусловным подтверждением полномочий делегации РФ.

Напомним, вчера ПАСЕ по инициативе Украины оспорила полномочия России в Ассамблее. Вопрос подтверждения полномочий далее должны были рассмотреть мониторинговый и регламентный комитеты ПАСЕ.

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