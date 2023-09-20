Компромісного рішення немає. Дуда назвав поразку РФ гарантією миру в майбутньому

Польський лідер у цьому контексті закликав союзників та партнерів України залишатися стійкими і продовжувати надавати підтримку.

"Йдеться про те, щоб переконатися, що Росія не зможе легально насильно перемістити кордони в Європі", - сказав він журналістам зі штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку, де відбувалися дебати Генеральної Асамблеї ООН.

Дуда додав, що це "гарантія миру в майбутньому, зокрема й для Сполучених Штатів".

Також президент Польщі акцентував, що компромісного рішення не існує.

"Росію можна зупинити лише в тому випадку, якщо вона буде переможена, а вона буде переможена, коли Україна витіснить російську армію з окупованих територій, завдяки допомозі США, завдяки допомозі Заходу, і коли вона відновить контроль за межами своїх міжнародно визнаних кордонів", - наголосив Дуда.

Він резюмував, що лише тоді "ми зможемо сказати, що російський імперіалізм справді переможений".

Допомога Україні від Польщі

Нагадаємо, що Польща активно допомагала Україні від початку широкомасштабного вторгнення РФ. Країна прийняла понад мільйон українських біженців.

Також Варшава лідирує у закликах до партнерів по НАТО направити Україні більше допомоги з озброєнням.

Раніше повідомлялося, що Польща підписала "рамковий контракт" із Європейським оборонним агентством (EDA) на спільні закупівлі 155-мм боєприпасів для України.