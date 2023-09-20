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Компромиссного решения нет. Дуда назвал поражение РФ гарантией мира в будущем

Фото: Анджей Дуда, президент Польши (Getty Imagеs)
Автор: Владимир Костырин

Поддержка Украины странами Запада в защите от широкомасштабной военной агрессии РФ имеет глобально значимые последствия. И поражение Москвы в этой войне станет гарантией мира для разных государств в будущем.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Польский лидер в этом контексте призвал союзников и партнеров Украины оставаться стойкими, и продолжать оказывать поддержку.

"Речь идет о том, чтобы убедиться, что Россия не сможет легально насильственно переместить границы в Европе", - сказал он журналистам из штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, где проходили дебаты Генеральной Ассамблеи ООН.

Дуда добавил, что это "гарантия мира в будущем, в том числе и для Соединенных Штатов".

Также президент Польши акцентировал внимание, что компромиссного решения не существует.

"Россию можно остановить только в том случае, если она будет побеждена, а она будет побеждена, когда Украина вытеснит российскую армию с оккупированных территорий, благодаря помощи США, благодаря помощи Запада, и когда она восстановит контроль за пределами своих международно признанных границ", - подчеркнул Дуда.

Он резюмировал, что только тогда "мы сможем сказать, что российский империализм действительно побежден".

Помощь Украине от Польши 

Напомним, что Польша активно помогала Украине с самого начала широкомасштабного вторжения РФ. Страна приняла у себя более миллиона украинских беженцев.

Также Варшава лидирует в призывах к партнерам по НАТО направить Украине больше помощи с вооружением.

Ранее сообщалось, что Польша подписала "рамочный контракт" с Европейским оборонным агентством (EDA) на совместные закупки 155-мм боеприпасов для Украины.

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Анджей ДудаВойна России против Украины