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Компроміс між Україною і Росією поки що неможливий, - Павел

Фото: президент Чехії Петр Павел (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Президент Чехії Петр Павел заявив, що поки неможливо собі уявити, що Україні та Росії вдасться домовитися про припинення конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Prague.

"Усі пропозиції Росії досі були фактично диктатом. Кремль представив свій список умов, які він як агресор не має права виставляти", - заявив Павел.

Чеський лідер переконаний, що війна в Україні закінчиться або поразкою однієї зі сторін, що воюють, або виснаженням і усвідомленням того, що ніхто не зможе повністю досягти своїх цілей.

За оцінкою президента, може настати момент, коли Москві та Києву стане зрозуміло, що продовження конфлікту означає лише нові витрати, страждання і втрати без надії на успіх.

Водночас Петро Павло вважає, що може минути ще багато часу, перш ніж ситуація дійде до такої точки, а збитки обох сторін, як в економічному плані, так і з погляду кількостей жертв, уже дуже вагомі.

"Ситуація починає негативно проявлятися, зокрема і в Росії", - підсумував він.

Снаряди від Чехії для України

За останні місяці на фронті у Збройних сил України виникла гостра нестача артилерійських боєприпасів. Нещодавно з цієї причини нашим бійцям довелося відступити з міста Авдіївка, а також втратити ще кілька населених пунктів Донецької області.

У лютому президент Чехії Петр Павел заявив, що Прага знайшла 800 тисяч артилерійських боєприпасів на військові потреби України: півмільйона калібру 155 мм і 300 тисяч калібру 122 мм. Однак для їхньої закупівлі було потрібно зібрати кошти.

Ініціативу підтримали Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада та Франція. Зокрема, 6 березня Німеччина надала тризначну мільйонну суму на закупівлю боєприпасів. А Норвегія передала на боєприпаси понад 150 млн доларів.

Днями Павел заявив, що союзники вже виявили майже всі необхідні кошти для закупівлі анонсованої партії.

Водночас прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала заявляв, що чеській ініціативі пообіцяли ще 200 тисяч боєприпасів для України в необов'язковому порядку.

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