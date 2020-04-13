Компрессорные станции ГТС Украины переводят на закрытый режим работы

ООО "Оператор ГТС Украины" перевел на закрытый режим работы узловую компрессорную станцию (КС) "Диканька", которая обеспечивает транспортировку газа от газодобывающих предприятий в Полтавской, Сумской и Харьковской областях - от региона с основными газовыми месторождениями Украины. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отметили в пресс-службе, закрытый режим функционирования станции предусматривает организацию работы персонала вахтовым методом с полной изоляцией от внешних социальных контактов. На производственном объекте созданы все необходимые условия для проживания и отдыха, организовано питание, регулярно проводится дезинфекция помещений и мониторинг состояния здоровья сотрудников.

Чтобы не допустить массового одновременного инфицирования коллективов на производственных объектах, компания подготовила их к работе в закрытом режиме. Учитывая степень распространения коронавирус в каждом из регионов и оптимальные режимы работы ГТС были определены 7 приоритетных компрессорных станций, которые при необходимости будут изолированы в первую очередь.

"Мы моделируем работу ГТС при различных сценариях потенциального заражения инфекцией наших работников и готовы эффективно отработать любое развитие событий. Если все другие КС, которые обеспечивают транзит, - взаимозаменяемы, то Диканька является ключевой в цепочке добычи газа, от ее надежной работы зависят большая часть газодобывающих предприятий Украины. Поэтому, действуя на опережение, мы приняли решение уже сейчас перевести ее в закрытый режим, чтобы гарантировать стабильную работу станции и снизить вероятность заражения членов коллектива коронавирусной инфекцией", - прокомментировал гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 7 апреля 2020 года в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) украины хранилось более 15,8 млрд куб. м газа - почти на 45% больше, чем год назад. Запасы газа в ПХГ Украины на конец отопительного сезона 2019-2020 гг. - самый высокий показатель за последние 30 лет.

Напомним, генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что сезон закачки в подземные хранилища газа (ПХГ) уже начался и на следующий сезон 2020-2021 годов Украине необходимо закачать 2-3 млрд кубометров.