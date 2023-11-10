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Комплімент на мільйон: ролик мережі АЗК UPG у TikTok б'є рекорди з переглядів

П'ятниця 10 листопада 2023 15:34 promo
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Комплімент на мільйон: ролик мережі АЗК UPG у TikTok б'є рекорди з переглядів Фото: пресофіс АЗК UPG

Якщо ви якимось дивом ще не бачили відеоролик у TikTok, як UPG робить компліменти клієнтам на своїх АЗК, обов’язково зробіть це. Ви точно усміхнетеся, ще й захочете поділитися позитивом, який так потрібен сьогодні кожному.

Перше ж опубліковане відео у соціальній мережі "TikTok" набрало понад 2,5 млн переглядів, а загальне охоплення на всіх платформах становило більш як 4 млн. Такими є проміжні результати співпраці національної мережі UPG та креативної агенції Bachysh.

"Наша присутність у TikTok важлива ще й тому, що розвіює стереотипи. Чи справді ця соцмережа про несерйозність, а її цільова аудиторія - діти та підлітки? Ми показали, що це не так. Перед тим, як зробити перші кроки, глибоко занурилися у вивчення цієї платформи, адже справді вагалися, чи є там наш клієнт. Насправді користувачі TikTok – люди, близькі нам по духу. Ті, які налаштовані на позитив. Ми вміємо і хочемо дарувати радість нашим клієнтам. Робимо це щодня, зустрічаючи їх на АЗК, а сьогодні ще й через новий канал комунікації", - розповіла маркетинг-директорка мережі Надія Гануліч-Манукян.

Комплімент на мільйон: ролик мережі АЗК UPG у TikTok б'є рекорди з переглядів

Фото: пресофіс АЗК UPG

Хоча цифри, звісно, тішать, у компанії зізнаються, що для команди головне – не перегляди, а емоції, які отримують люди. Усі коментарі під відео викликають захоплення. Кожен хоче стати героєм наступного ролика.

"Це чудово, що тепло, яке ми щодня даруємо нашим відвідувачам на кожному з АЗК, знайшло своє відображення і в цій соціальній мережі", - діляться в UPG.

То як цей меджик взагалі відбувся?

Як розповіли у креативній агенції Bachysh, зареєструвати сторінку UPG в TikTok вирішили у жовтні. Під час розробки стратегії увага приділялась клієнтам мережі, тому хотілось створити щось тепле та подарувати найкрутіші емоції кожному, хто дивитиметься контент. "Ми шукали, як можемо комунікувати з клієнтом, але так, щоб він цього не очікував. І тут на одному брейнштормі пролунала фраза: "А що буде, якщо у гучномовець робити клієнтам компліменти?"

Реалізація задуманого відбувалася не менш цікаво: реакції людей знімали на чотири приховані камери. Щоб усе вдалося, на майданчику панувала максимальна конспірація. Тисячі приємних зізнань улюбленим клієнтам зробили свою справу. Як результат - мільйони усмішок по всій країні.

TikTok, позитив та АЗК. Здавалося б, що об’єднує ці поняття? Новий маркетинговий хід у TikTok від UPG демонструє, що у наш час достатньо дати людям усмішку, щоб зробити свій бренд ще більш відомим. І щирість у цій справі – основний козир.

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