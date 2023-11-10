Комплимент на миллион: ролик сети АЗК UPG у TikTok бьет рекорды по просмотрам

Если вы каким-то чудом еще не видели видеоролик в TikTok, как UPG делает комплименты клиентам на своих АЗК, обязательно сделайте это. Вы точно улыбнетесь, да еще и захотите поделиться позитивом, который так необходим сегодня каждому.

Первое же опубликованное видео в социальной сети "TikTok" набрало более 2,5 млн просмотров, а общий охват на всех платформах составил более 4 млн. Таковы промежуточные результаты сотрудничества национальной сети UPG и креативного агентства Bachysh. И они поражают.

"Наше присутствие в TikTok важно еще и потому, что развеивает стереотипы. Действительно ли эта соцсеть о несерьезности, а ее целевая аудитория – дети и подростки? Мы показали, что это не так. Перед тем, как сделать первые шаги, мы глубоко погрузились в изучение этой платформы, ведь действительно сомневались, есть ли там наш клиент. На самом деле, пользователи TikTok – люди, близкие нам по духу. Те, которые настроены на позитив. Мы умеем и хотим дарить радость нашим клиентам. Делаем это каждый день, встречая их на АЗК, а сегодня еще и через новый канал коммуникации", – рассказала маркетинг-директор сети Надежда Ганулич-Манукян.

Хотя цифры, конечно, радуют, в компании признаются, что для команды главное не просмотры, а эмоции, которые получают люди. Все комментарии под видео вызывают восхищение. Каждый желает стать героем следующего ролика.

"Это замечательно, что тепло, которое мы каждый день дарим нашим посетителям на каждом из АЗК, нашло свое отражение и в этой социальной сети", – делятся в UPG.

Так как этот меджик вообще произошел?

Как рассказали в креативном агентстве Bachysh, зарегисрировать страницу UPG в TikTok решили в октябре. При разработке стратегии внимание уделялось клиентам сети, поэтому хотелось создать что-то теплое и подарить самые крутые эмоции каждому, кто будет смотреть контент. «Мы искали, как можем общаться с клиентом, но так, чтобы он этого не ожидал. И тут на одном брейншторме раздалась фраза: "А что будет, если в громкоговоритель делать клиентам комплименты?"

Реализация задуманного происходила не менее интересно: реакции людей снимали на четыре скрытых камеры. Чтобы все удалось, на площадке была максимальная конспирация. Тысячи приятных признаний любимым клиентам сделали свое дело. Как результат – миллионы улыбок по всей стране.