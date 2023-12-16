Комплект футболок Мессі з ЧС-2022 пішов із молотка: відома доля рекорду Марадони

Комплект екіпірування лідера "альбіселесте" пішов за 7,803 млн доларів. Кінцева вартість цього лоту стала персональним рекордом аргентинця. Його речі досі так дорого не продавали.

Перед торгами низка експертів зробила прогноз, що Мессі зможе побити "вічний" рекорд культового баскетболіста Майкла Джорджана. Торік майку "Його Повітряності" з фіналу НБА 1998-го продали за 10,1 млн "зелених". Утім, навіть ціла колекція футболок не допомогла встановити новий фінансовий орієнтир.

Більше того, капітан збірної Аргентини не зміг обійти іншу знакову фігуру "альбіселесте" – Дієго Марадону. У травні минулого року на аукціоні продали футболку чемпіона світу-1986 під назвою "Рука Бога" за 9,28 млн доларів. У ній Марадона на Мундіалі в Мексиці забив Англії скандальний гол рукою.

Ліонель Мессі в 2023 році

Сезон 2022/23 аргентинець провів у складі французького "Парі Сен-Жермен". За парижан нападник відіграв 41 матч у всіх турнірах, у яких забив 21 м'яч і віддав 20 результативних передач.

Влітку Мессі підписав із "Інтером Маямі" контракт на 2,5 роки. Флоридці платитимуть аргентинцю 50-60 млн доларів за сезон. Разом із нападником лави "чапель" поповнили екс-партнери Мессі в "Барселоні" Альба та Бускетс. Вони привели "Інтер Маямі" до перемоги в Кубку ліг США та Мексики.

Зі збірною Аргентини Мессі стартував у кваліфікації до ЧС-2026. У першому турі відбору він забив єдиний м'яч у протистоянні з Еквадором (1:0). Гол зі штрафного дозволив наздогнати англійця Бекхема в списку рекордсменів стандартів.