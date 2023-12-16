Комплект футболок Месси с ЧМ-2022 ушел с молотка: известна судьба рекорда Марадоны

Комплект экипировки лидера "альбиселесте" ушел за 7,803 млн долларов. Конечная стоимость этого лота стала персональным рекордом аргентинца. Его вещи ранее так дорого не продавали.

Перед торгами ряд экспертов сделал прогноз, что Месси сможет побить "вечный" рекорд культового баскетболиста Майкла Джорджана. В прошлом году майку "Его Воздушности" с финала НБА 1998-го продали за 10,1 млн "зеленых". Впрочем, даже целая коллекция футболок не помогла установить новый финансовый ориентир.

Более того, капитан сборной Аргентины не смог обойти другую знаковую фигуру "альбиселесте" – Диего Марадону. В мае прошлого года на аукционе была продана футболка чемпиона мира-1986 под названием "Рука Бога" за 9,28 млн долларов. В ней Марадона на Мундиале в Мексике забил Англии скандальный гол рукой.

Лионель Месси в 2023 году

Сезон 2022/23 аргентинец провел в составе французского "Пари Сен-Жермена". За парижан нападающий отыграл 41 матч во всех турнирах, в которых забил 21 мяч и отдал 20 результативных передач.

Летом Месси подписал с "Интером Майами" контракт на 2,5 года. Флоридцы будут платить аргентинцу 50-60 млн долларов за сезон. Вместе с нападающим лавы "цапель" пополнили экс-партнеры Месси в "Барселоне" Альба и Бускетс. Они привели "Интер Майами" к победе в Кубке лиг США и Мексики.

Со сборной Аргентины Месси стартовал в квалификации к ЧМ-2026. В первом туре отбора он забил единственный мяч в противостоянии с Эквадором (1:0). Гол со штрафного позволил догнать англичанина Бекхэма в списке рекордсменов стандартов.