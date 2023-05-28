Комплексний підхід. У ЗСУ розповіли, як захищатимуть F-16 від атак росіян

Військовим для того, щоб сховати винищувачі F-16 на території України від російських атак, треба буде шукати комплексний підхід. До того ж для їх прикриття будуть використовувати зенітно-ракетні комплекси.

Про це заявив начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ бригадний генерал Сергій Голубцов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтервʼю "Донбас Реалії" .

"Заховати винищувачі F-16 просто не вийде, тут треба шукати комплексний підхід, маскувати і розосереджувати, переміщувати з аеродрому на аеродром",- заявив він.

Голубцов додав, що після того, як винищувачі передадуть України, необхідно буде "використати частину зенітних ракетних комплексів для прикриття цих аеродромів".

"Бо противник, дізнаючись про те, що в нас стоїть щось нове і потужне, звичайно, буде намагатися це розвідати і завдати удару. Ми це розуміємо, і підрозділи будуть розосереджені, однозначно. І будемо намагатися прикрити аеродроми, де будуть ці літаки, щоб мінімізувати можливі втрати", - заявив він.

Винищувачі для України

Під час саміту "Великої сімки" президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив про підтримку навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16. При цьому напередодні низка країн заявили про готовність приєднатись до цієї ініціативи.

Зокрема, Нідерланди та Данія готові очолювати коаліцію з підготовки пілотів за підтримки Великої Британії та Бельгії.

Пізніше міністр оборони США Остін Ллойд повідомив, що навчання українських пілотів можуть розпочатися вже найближчими тижнями, а Нідерланди тим часом можуть стати першою країною, яка передасть Україні F-16.

На думку керівника Офісу президента Андрія Єрмака, Україна робить усе можливе, щоб прискорити постачання перших винищувачів. При цьому йдеться про місяці.

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