Комплексні рішення від Haier для кухні - комфорт та стиль у кожному пристрої

Вбудовані духові шафи Haier - професійні можливості для випікання

Вбудована техніка Haier поєднує безпеку, інновації, зручність та естетику, пропонуючи значну кількість переваг:

три системи очищення: піролітична, каталітична та гідролітична;

внутрішнє покриття зі спеціальної гладкої емалі;

підвищений рівень безпеки: подвійне скло дверцят та плавне закриття;

подвійний гриль для рівномірного прожарювання;

якісне LED-освітлення та термощуп для ідеального контролю температури.

Керувати всіма функціями можна за допомогою мобільного застосунку hOn, що відкриває додаткові можливості для приготування страв.

Вбудовані варильні поверхні Haier - ідеальні результати, ідеальний процес

Haier - це не лише про стиль та ергономіку, але й про технології, що відповідають сучасним викликам у побуті. Вбудовані варильні поверхні бувають індукційними та газовими, тож ви легко знайдете оптимальне рішення саме для вас.

Gas On Glass Series 4 - традиційна якість нового покоління

Поєднуючи класичну ефективність газових пристроїв із сучасними технологіями, Haier створив стильну, надійну та довговічну модель Gas On Glass Series 4, яка пропонує:

міцні та стильні чавунні решітки, що витримують будь-які навантаження та вагу;

максимальна безпека завдяки газовому запобіжнику, що відсікає подачу газу при затуханні полум’я;

модель має конфорки різних розмірів, включно зі збільшеною конфоркою XXL з подвоєною потужністю.

Індукційна поверхня Haier Series 4 - швидкість, контроль та безпека

Завдяки широким можливостям штучного інтелекту, вбудована варильна поверхня дозволяє готувати без обмежень, інтуїтивно та з комфортом. Її переваги:

потужність 7.4 кВт при одночасному використанні всіх зон нагріву;

система безпеки - блокування панелі, авто-вимкнення, контроль максимальної потужності;

сучасний дизайн - для встановлення врівень зі стільницею;

унікальні функції: - VaryCook - зміна температури простим переміщенням посуду;

"Міст" - об'єднання двох зон нагріву в одну;

Wi-Fi-синхронізація з витяжками Haier.

Витяжки серії I-Link та ID-Link - чисте повітря без компромісів

Вбудовані витяжки Haier не просто тихо працюють, забезпечують ідеальну вентиляцію та бездоганно вписуються в інтер’єр зі своїм мінімалістичним стилем, вони ще й відповідають на потреби у сучасних, просунутих технологіях та надійності. Можна виділити:

інтелектуальне керування через застосунок hOn із можливістю синхронізації з варильною поверхнею;

тиха робота - інноваційні мотори забезпечують ефективне очищення повітря без зайвого шуму;

зручний догляд - жирові фільтри легко знімаються та миються;

вугільний фільтр забезпечує максимально чисте повітря;

жировий фільтр можна мити навіть у посудомийній машині

Посудомийні машини Haier - чистий посуд без вашого втручання

Вбудовані пристрої від бренду Haier створюють гармонійний та стильний інтер’єр, але при цьому вони мають безліч особливостей:

безшумна ефективність - інверторний двигун забезпечує потужне миття з мінімальним рівнем шуму;

технології для найкращих результатів - наприклад, додатковий розприскувач Powerwash з шістьома струменями води або система Crystal Protect для надійного захисту кришталю та скла;

дрібниці, що спрощують життя - дверцята пристрою відкриваються автоматично наприкінці циклу для швидкого природного сушіння, а ще на підлогу виводиться індикатор стану циклу.

Haier пропонує посудомийні машини шириною 45 і 60 см, які без проблем впораються з об’ємним завантаженням - до 16 комплектів посуду.

Вбудовані мікрохвильові печі Haier - вишуканий дизайн, що економить ваш час

Мікрохвильові печі Haier мають інтуїтивно зрозуміле керування, передові технології та відмінну функціональність. Їх переваги:

рівномірний розподіл мікрохвиль забезпечує досконале приготування та розігрів без холодних зон;

наявність гриля для створення скоринки;

широкий вибір налаштувань та автоматичних програм під різні страви;

знижене енергоспоживання без компромісів у продуктивності.

Завдяки високій потужності та місткості мікрохвильові печі Haier залишаються універсальним вибором для будь-якої сучасної кухні. Дізнайтеся більше про техніку Haier у популярних українських рітейлерів!