Комплексные решения от Haier для кухни - комфорт и стиль в каждом устройстве

У каждого свое представление об идеальной кухне, но неоспоримым остается одно - в современном ритме жизни на первом месте стоят удобство, экономия времени и передовые технологии, облегчающие быт. Выбирая серию встраиваемой техники Haier - духовые шкафы, варочные поверхности, вытяжки, посудомоечные машины и микроволновые печи - вы можете создать кухню своей мечты быстро и без лишних усилий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
Встраиваемая техника Haier сочетает безопасность, инновации, удобство и эстетику, предлагая значительное количество преимуществ:
три системы очистки: пиролитическая, каталитическая и гидролитическая;
внутреннее покрытие из специальной гладкой эмали;
повышенный уровень безопасности: двойное стекло дверцы и плавное закрытие;
двойной гриль для равномерного прожаривания;
качественное LED-освещение и термощуп для идеального контроля температуры.
Управлять всеми функциями можно с помощью мобильного приложения hOn, что открывает дополнительные возможности для приготовления блюд.
Haier - это не только о стиле и эргономике, но и о технологиях, отвечающих современным вызовам в быту. Встраиваемые варочные поверхности бывают индукционными и газовыми, поэтому вы легко найдете оптимальное решение именно для вас.
Gas On Glass Series 4 - традиционное качество нового поколения
Сочетая классическую эффективность газовых устройств с современными технологиями, Haier создал стильную, надежную и долговечную модель Gas On Glass Series 4, которая предлагает:
прочные и стильные чугунные решетки, выдерживающие любые нагрузки и вес;
максимальная безопасность благодаря газовому предохранителю, который отсекает подачу газа при затухании пламени;
модель имеет конфорки разных размеров, включая увеличенную конфорку XXL с удвоенной мощностью.
Индукционная поверхность Haier Series 4 - скорость, контроль и безопасность
Благодаря широким возможностям искусственного интеллекта, встроенная варочная поверхность позволяет готовить без ограничений, интуитивно и с комфортом. Ее преимущества:
мощность 7.4 кВт при одновременном использовании всех зон нагрева;
система безопасности - блокировка панели, авто-выключение, контроль максимальной мощности;
современный дизайн - для установки вровень со столешницей;
уникальные функции: - VaryCook - изменение температуры простым перемещением посуды;
"Мост" - объединение двух зон нагрева в одну;
Wi-Fi-синхронизация с вытяжками Haier.
Встроенные вытяжки Haier не просто тихо работают, обеспечивают идеальную вентиляцию и безупречно вписываются в интерьер со своим минималистичным стилем, они еще и отвечают на потребности в современных, продвинутых технологиях и надежности. Можно выделить:
интеллектуальное управление через приложение hOn с возможностью синхронизации с варочной поверхностью;
тихая работа - инновационные моторы обеспечивают эффективную очистку воздуха без лишнего шума;
удобный уход - жировые фильтры легко снимаются и моются;
угольный фильтр обеспечивает максимально чистый воздух;
жировой фильтр можно мыть даже в посудомоечной машине
Встраиваемые устройства от бренда Haier создают гармоничный и стильный интерьер, но при этом они имеют множество особенностей:
бесшумная эффективность - инверторный двигатель обеспечивает мощное мытье с минимальным уровнем шума;
технологии для лучших результатов - например, дополнительный разбрызгиватель Powerwash с шестью струями воды или система Crystal Protect для надежной защиты хрусталя и стекла;
мелочи, упрощающие жизнь - дверца устройства открывается автоматически в конце цикла для быстрой естественной сушки, а еще на пол выводится индикатор состояния цикла.
Haier предлагает посудомоечные машины шириной 45 и 60 см, которые без проблем справятся с объемной загрузкой - до 16 комплектов посуды.
Микроволновые печи Haier имеют интуитивно понятное управление, передовые технологии и отличную функциональность. Их преимущества:
равномерное распределение микроволн обеспечивает совершенное приготовление и разогрев без холодных зон;
наличие гриля для создания корочки;
широкий выбор настроек и автоматических программ под различные блюда;
сниженное энергопотребление без компромиссов в производительности.
Благодаря высокой мощности и вместительности микроволновые печи Haier остаются универсальным выбором для любой современной кухни. Узнайте больше о технике Haier у популярных украинских ритейлеров!
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