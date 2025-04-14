RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Комплексные решения от Haier для кухни - комфорт и стиль в каждом устройстве

Фото: комплексные решения от Haier для кухни (пресс-служба компании)
Автор: Сергей Новиков

У каждого свое представление об идеальной кухне, но неоспоримым остается одно - в современном ритме жизни на первом месте стоят удобство, экономия времени и передовые технологии, облегчающие быт. Выбирая серию встраиваемой техники Haier - духовые шкафы, варочные поверхности, вытяжки, посудомоечные машины и микроволновые печи - вы можете создать кухню своей мечты быстро и без лишних усилий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Встраиваемые духовые шкафы Haier - профессиональные возможности для выпечки

Встраиваемая техника Haier сочетает безопасность, инновации, удобство и эстетику, предлагая значительное количество преимуществ:

  • три системы очистки: пиролитическая, каталитическая и гидролитическая;

  • внутреннее покрытие из специальной гладкой эмали;

  • повышенный уровень безопасности: двойное стекло дверцы и плавное закрытие;

  • двойной гриль для равномерного прожаривания;

  • качественное LED-освещение и термощуп для идеального контроля температуры.

Управлять всеми функциями можно с помощью мобильного приложения hOn, что открывает дополнительные возможности для приготовления блюд.

Встраиваемые варочные поверхности Haier - идеальные результаты, идеальный процесс

Haier - это не только о стиле и эргономике, но и о технологиях, отвечающих современным вызовам в быту. Встраиваемые варочные поверхности бывают индукционными и газовыми, поэтому вы легко найдете оптимальное решение именно для вас.

Gas On Glass Series 4 - традиционное качество нового поколения

Сочетая классическую эффективность газовых устройств с современными технологиями, Haier создал стильную, надежную и долговечную модель Gas On Glass Series 4, которая предлагает:

  • прочные и стильные чугунные решетки, выдерживающие любые нагрузки и вес;

  • максимальная безопасность благодаря газовому предохранителю, который отсекает подачу газа при затухании пламени;

  • модель имеет конфорки разных размеров, включая увеличенную конфорку XXL с удвоенной мощностью.

Индукционная поверхность Haier Series 4 - скорость, контроль и безопасность

Благодаря широким возможностям искусственного интеллекта, встроенная варочная поверхность позволяет готовить без ограничений, интуитивно и с комфортом. Ее преимущества:

  • мощность 7.4 кВт при одновременном использовании всех зон нагрева;

  • система безопасности - блокировка панели, авто-выключение, контроль максимальной мощности;

  • современный дизайн - для установки вровень со столешницей;

  • уникальные функции: - VaryCook - изменение температуры простым перемещением посуды;

  • "Мост" - объединение двух зон нагрева в одну;

  • Wi-Fi-синхронизация с вытяжками Haier.

Вытяжки серии I-Link и ID-Link - чистый воздух без компромиссов

Встроенные вытяжки Haier не просто тихо работают, обеспечивают идеальную вентиляцию и безупречно вписываются в интерьер со своим минималистичным стилем, они еще и отвечают на потребности в современных, продвинутых технологиях и надежности. Можно выделить:

  • интеллектуальное управление через приложение hOn с возможностью синхронизации с варочной поверхностью;

  • тихая работа - инновационные моторы обеспечивают эффективную очистку воздуха без лишнего шума;

  • удобный уход - жировые фильтры легко снимаются и моются;

  • угольный фильтр обеспечивает максимально чистый воздух;

  • жировой фильтр можно мыть даже в посудомоечной машине

Посудомоечные машины Haier - чистая посуда без вашего вмешательства

Встраиваемые устройства от бренда Haier создают гармоничный и стильный интерьер, но при этом они имеют множество особенностей:

  • бесшумная эффективность - инверторный двигатель обеспечивает мощное мытье с минимальным уровнем шума;

  • технологии для лучших результатов - например, дополнительный разбрызгиватель Powerwash с шестью струями воды или система Crystal Protect для надежной защиты хрусталя и стекла;

  • мелочи, упрощающие жизнь - дверца устройства открывается автоматически в конце цикла для быстрой естественной сушки, а еще на пол выводится индикатор состояния цикла.

Haier предлагает посудомоечные машины шириной 45 и 60 см, которые без проблем справятся с объемной загрузкой - до 16 комплектов посуды.

Встраиваемые микроволновые печи Haier - изысканный дизайн, экономящий ваше время

Микроволновые печи Haier имеют интуитивно понятное управление, передовые технологии и отличную функциональность. Их преимущества:

  • равномерное распределение микроволн обеспечивает совершенное приготовление и разогрев без холодных зон;

  • наличие гриля для создания корочки;

  • широкий выбор настроек и автоматических программ под различные блюда;

  • сниженное энергопотребление без компромиссов в производительности.

Благодаря высокой мощности и вместительности микроволновые печи Haier остаются универсальным выбором для любой современной кухни. Узнайте больше о технике Haier у популярных украинских ритейлеров!

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
побутові прилади