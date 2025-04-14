Комплексные решения от Haier для кухни - комфорт и стиль в каждом устройстве

Встраиваемые духовые шкафы Haier - профессиональные возможности для выпечки

Встраиваемая техника Haier сочетает безопасность, инновации, удобство и эстетику, предлагая значительное количество преимуществ:

три системы очистки: пиролитическая, каталитическая и гидролитическая;

внутреннее покрытие из специальной гладкой эмали;

повышенный уровень безопасности: двойное стекло дверцы и плавное закрытие;

двойной гриль для равномерного прожаривания;

качественное LED-освещение и термощуп для идеального контроля температуры.

Управлять всеми функциями можно с помощью мобильного приложения hOn, что открывает дополнительные возможности для приготовления блюд.

Встраиваемые варочные поверхности Haier - идеальные результаты, идеальный процесс

Haier - это не только о стиле и эргономике, но и о технологиях, отвечающих современным вызовам в быту. Встраиваемые варочные поверхности бывают индукционными и газовыми, поэтому вы легко найдете оптимальное решение именно для вас.

Gas On Glass Series 4 - традиционное качество нового поколения

Сочетая классическую эффективность газовых устройств с современными технологиями, Haier создал стильную, надежную и долговечную модель Gas On Glass Series 4, которая предлагает:

прочные и стильные чугунные решетки, выдерживающие любые нагрузки и вес;

максимальная безопасность благодаря газовому предохранителю, который отсекает подачу газа при затухании пламени;

модель имеет конфорки разных размеров, включая увеличенную конфорку XXL с удвоенной мощностью.

Индукционная поверхность Haier Series 4 - скорость, контроль и безопасность

Благодаря широким возможностям искусственного интеллекта, встроенная варочная поверхность позволяет готовить без ограничений, интуитивно и с комфортом. Ее преимущества:

мощность 7.4 кВт при одновременном использовании всех зон нагрева;

система безопасности - блокировка панели, авто-выключение, контроль максимальной мощности;

современный дизайн - для установки вровень со столешницей;

уникальные функции: - VaryCook - изменение температуры простым перемещением посуды;

"Мост" - объединение двух зон нагрева в одну;

Wi-Fi-синхронизация с вытяжками Haier.

Вытяжки серии I-Link и ID-Link - чистый воздух без компромиссов

Встроенные вытяжки Haier не просто тихо работают, обеспечивают идеальную вентиляцию и безупречно вписываются в интерьер со своим минималистичным стилем, они еще и отвечают на потребности в современных, продвинутых технологиях и надежности. Можно выделить:

интеллектуальное управление через приложение hOn с возможностью синхронизации с варочной поверхностью;

тихая работа - инновационные моторы обеспечивают эффективную очистку воздуха без лишнего шума;

удобный уход - жировые фильтры легко снимаются и моются;

угольный фильтр обеспечивает максимально чистый воздух;

жировой фильтр можно мыть даже в посудомоечной машине

Посудомоечные машины Haier - чистая посуда без вашего вмешательства

Встраиваемые устройства от бренда Haier создают гармоничный и стильный интерьер, но при этом они имеют множество особенностей:

бесшумная эффективность - инверторный двигатель обеспечивает мощное мытье с минимальным уровнем шума;

технологии для лучших результатов - например, дополнительный разбрызгиватель Powerwash с шестью струями воды или система Crystal Protect для надежной защиты хрусталя и стекла;

мелочи, упрощающие жизнь - дверца устройства открывается автоматически в конце цикла для быстрой естественной сушки, а еще на пол выводится индикатор состояния цикла.

Haier предлагает посудомоечные машины шириной 45 и 60 см, которые без проблем справятся с объемной загрузкой - до 16 комплектов посуды.

Встраиваемые микроволновые печи Haier - изысканный дизайн, экономящий ваше время

Микроволновые печи Haier имеют интуитивно понятное управление, передовые технологии и отличную функциональность. Их преимущества:

равномерное распределение микроволн обеспечивает совершенное приготовление и разогрев без холодных зон;

наличие гриля для создания корочки;

широкий выбор настроек и автоматических программ под различные блюда;

сниженное энергопотребление без компромиссов в производительности.

Благодаря высокой мощности и вместительности микроволновые печи Haier остаются универсальным выбором для любой современной кухни. Узнайте больше о технике Haier у популярных украинских ритейлеров!