Комплекс мер по Карабаху может быть продлен через пять лет

Комплекс согласованных мер по Нагорному Карабаху может быть продлен и после истечения пяти лет. Россия, Армения и Азербайджан договорились о перемирии.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, стороны не договаривались о размещении в Карабахе турецких военных. Создание в Азербайджане центра мониторинга условий прекращения огня в Нагорном Карабахе является предметом для отдельной договоренности.

Отметим, что российские миротворцы развертываются в Карабахе на пять лет.

Напомним, в ночь с понедельника на вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал с президентами Азербайджана и России соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе, которое вступило в силу с 10 ноября.

Пашинян сказал, что решение о прекращении огня в Карабахе было принято после рекомендаций Вооруженных сил страны из-за того, что у Армении были проблемы с мобилизацией резерва.

Как писало РБК-Украина, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что договор о прекращении огня в Нагорном Карабахе является капитуляцией Армении.

Также сообщалось, что президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян объяснил, что Карабах не мог продолжать боевые действия из-за отсутствия современного оружия.