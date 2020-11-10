В Карабахе объяснили, почему согласились прекратить огонь

Фото: Араик Арутюнян (facebook.com/ArayikHarutyunian)

Президент самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян объяснил, почему было принято решение о прекращении огня. По его словам, у Крабаха не было современного оружия.

Об этом сообщает "Sputnik Армения".

По его словам, за 43 дня боевых действий армянская сторона потеряла контроль над Физулинским, Джабраильским, Кубатлинским, Зангеланским, основной частью Гадрутского района, частью Мартунинского и Аскеранского районов, и над городом Шуши. Если бы боевые действия продолжались, за несколько дней или недель можно было потерять весь Карабах.

"Если бы военные действия перешли в тыл, последствия на передовой были бы необратимы", - сказал Арутюнян.

Он отметил, что беспилотники наносили большой урон обороне Карабаха. При этом он считает, что за это должны понести ответственность все, кто в течение последних десятилетий не смог обеспечить аналогичным вооружением армию Карабаха.

"Я предупреждал, что мы в вас нуждаемся, я говорил об этом 29 октября у храма Казанчецоц, говорил, что Шуши в опасности", - обратился Арутюнян к Армении.

Напомним, в ночь с понедельника на вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе с президентами Азербайджана и России. Прекращение огня вступает в силу с 10 ноября.

Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что договор о прекращении огня в Нагорном Карабахе является капитуляцией Армении.