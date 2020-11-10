ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Карабахе объяснили, почему согласились прекратить огонь

Нагорный Карабах, Вторник 10 ноября 2020 09:28
В Карабахе объяснили, почему согласились прекратить огонь
Фото: Араик Арутюнян (facebook.com/ArayikHarutyunian)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян объяснил, почему было принято решение о прекращении огня. По его словам, у Крабаха не было современного оружия.

Об этом сообщает "Sputnik Армения".

По его словам, за 43 дня боевых действий армянская сторона потеряла контроль над Физулинским, Джабраильским, Кубатлинским, Зангеланским, основной частью Гадрутского района, частью Мартунинского и Аскеранского районов, и над городом Шуши. Если бы боевые действия продолжались, за несколько дней или недель можно было потерять весь Карабах.

"Если бы военные действия перешли в тыл, последствия на передовой были бы необратимы", - сказал Арутюнян.

Он отметил, что беспилотники наносили большой урон обороне Карабаха. При этом он считает, что за это должны понести ответственность все, кто в течение последних десятилетий не смог обеспечить аналогичным вооружением армию Карабаха.

"Я предупреждал, что мы в вас нуждаемся, я говорил об этом 29 октября у храма Казанчецоц, говорил, что Шуши в опасности", - обратился Арутюнян к Армении.

Напомним, в ночь с понедельника на вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе с президентами Азербайджана и России. Прекращение огня вступает в силу с 10 ноября.

Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что договор о прекращении огня в Нагорном Карабахе является капитуляцией Армении.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика перемириеНагорный Карабах

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь