Компенсувати втрату житла для ВПО планують по-новому: що може змінитися

На тлі повномасштабної війни РФ проти України переїхати до нових громад вимушені були близько 5 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Нещодавно народні депутати підтримали у першому читанні проект закону №11161 щодо порядку компенсації за знищене майно на територіях ведення бойових дій і тимчасово окупованих територіях (ТОТ).
РБК-Україна розповідає, що відомо про цей законопроект і що може змінитися після його остаточного схвалення та набуття чинності.
Проект закону №11161 щодо порядку компенсації знищеного чи пошкодженого майна, що знаходиться на територіях ведення активних бойових дій або тимчасово окупованих Російською Федерацією, було зареєстровано у Верховній Раді 10 квітня 2024 року
Ініціатором законопроекту виступила група народних депутатів, серед яких: Артур Герасимов, Ірина Геращенко, Микола Величкович, Марія Іонова, Василь Мокан та інші.
Головним комітетом ВРУ з цього питання став комітет з питань економічного розвитку під керівництвом Дмитра Наталухи.
Проект закону №11161 (скріншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)
4 червня 2024 року Верховна Рада розглянула цей законопроект у першому читанні та схвалила його за основу (із продовженням строку підготовки та із доопрацюванням положень відповідно до частини 1 статті 116) 255 голосами.
Згідно з пояснювальною запискою, прийняття проекту закону №11161 спрямоване на:
Співавтор законопроекту Василь Мокан у своєму Telegram-каналі уточнив, що схваливши документ у першому читанні парламент зробив крок до спрощення процедури отримання компенсації за житло людям, які внаслідок агресії РФ втратили помешкання у зоні бойових дій чи на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).
За його словами, ця справедлива законодавча ініціатива "виправляє певні правові прогалини".
"Оскільки на деокупованих територіях українці мають можливість отримати компенсацію за втрачене житло, то для наших співгромадян із зони бойових дій чи тимчасово окупованих територій такого алгоритму досі прописано не було", - пояснив нардеп.
Проекту закону №11161 пропонує:
Мокан наголошує: "чим довше триває війна - тим більше РФ нищить майна українців".
"З одного боку, держава разом із міжнародними інституціями фіксує злочини рашистів, які будуть враховані у вигляді репарацій і рано чи пізно компенсовані країною-агресоркою. З іншого - нам потрібно підтримати наших співгромадян, які втратили житло і дати їм можливість інтегруватися у життя в нових громадах", - додав нардеп.
На його думку, компенсація за знищене житло сприятиме цьому процесу.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як отримати компенсацію від держави за житло, якщо втратив документи на право власності.
Читайте також, хто отримає компенсацію за втрачене житло у першу чергу.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Верховна Рада України, проект закону №11161, Telegram-канал народного депутата Василя Мокана.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.