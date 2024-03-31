Компенсації роботодавцям зростуть з 1 квітня: на скільки та за які категорії працівників
Роботодавці вже з понеділка, 1 квітня, отримають збільшені виплати за працевлаштування певних категорій громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу зайнятості.
За даними служби, від 1 квітня зросте компенсація роботодавцям за працевлаштування певних категорій громадян.
Розмір виплат зміниться у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати в Україні до 8 тисяч гривень.
Зокрема очікуються такі зміни:
- до 8 тисяч гривень - зросте розмір компенсації роботодавцям за працевлаштування людей з інвалідністю, учасників бойових дій;
- до 4 тисяч гривень - становитиме компенсація за працевлаштування молоді з-поміж зареєстрованих безробітних;
- до 8 тисяч гривень - зросте компенсація за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб;
- до 16 тисяч гривень - збільшиться компенсація на оплату праці працевлаштованих за направленням центрів зайнятості внутрішньо переміщених осіб;
- до 4 тисяч гривень - зросте розмір допомоги по частковому безробіттю у розрахунку на одного працівника або ФОПа;
- 12 тисяч гривень - максимальний розмір оплати праці за участь у суспільно-корисних роботах.
Ми також писали, що з 1 квітня в Україні підвищується частина пенсій. Максимальна надбавка складатиме 520 гривень.
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