Компенсації роботодавцям зростуть з 1 квітня: на скільки та за які категорії працівників

Роботодавці вже з понеділка, 1 квітня, отримають збільшені виплати за працевлаштування певних категорій громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу зайнятості .

Розмір виплат зміниться у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати в Україні до 8 тисяч гривень.

За даними служби, від 1 квітня зросте компенсація роботодавцям за працевлаштування певних категорій громадян.

Ми також писали, що з 1 квітня в Україні підвищується частина пенсій. Максимальна надбавка складатиме 520 гривень.

Крім цього, РБК-Україна повідомляло, які пенсіонери в Україні зможуть отримати 100% знижки на комуналку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.