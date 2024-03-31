Компенсации работодателям вырастут с 1 апреля: на сколько и за какие категории работников
Работодатели уже с понедельника, 1 апреля, получат увеличенные выплаты за трудоустройство определенных категорий граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу занятости.
По данным службы, с 1 апреля возрастет компенсация работодателям за трудоустройство определенных категорий граждан.
Размер выплат изменится в связи с повышением минимальной заработной платы в Украине до 8 тысяч гривен.
В частности ожидаются следующие изменения:
- до 8 тысяч гривен - возрастет размер компенсации работодателям за трудоустройство людей с инвалидностью, участников боевых действий;
- до 4 тысяч гривен - составит компенсация за трудоустройство молодежи из числа зарегистрированных безработных;
- до 8 тысяч гривен - возрастет компенсация за трудоустройство внутренне перемещенных лиц;
- до 16 тысяч гривен - увеличится компенсация на оплату труда трудоустроенных по направлению центров занятости внутренне перемещенных лиц;
- до 4 тысяч гривен - возрастет размер пособия по частичной безработице в расчете на одного работника или ФЛП;
- 12 тысяч гривен - максимальный размер оплаты труда за участие в общественно-полезных работах.
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