Компенсации работодателям вырастут с 1 апреля: на сколько и за какие категории работников

Работодатели уже с понедельника, 1 апреля, получат увеличенные выплаты за трудоустройство определенных категорий граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу занятости .

Размер выплат изменится в связи с повышением минимальной заработной платы в Украине до 8 тысяч гривен.

По данным службы, с 1 апреля возрастет компенсация работодателям за трудоустройство определенных категорий граждан.

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