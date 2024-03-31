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Компенсации работодателям вырастут с 1 апреля: на сколько и за какие категории работников

Украина, Воскресенье 31 марта 2024 22:52
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Компенсации работодателям вырастут с 1 апреля: на сколько и за какие категории работников Фото: с 1 апреля работодатели получат компенсацию за трудоустройство определенных категорий граждан (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Работодатели уже с понедельника, 1 апреля, получат увеличенные выплаты за трудоустройство определенных категорий граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу занятости.

По данным службы, с 1 апреля возрастет компенсация работодателям за трудоустройство определенных категорий граждан.

Размер выплат изменится в связи с повышением минимальной заработной платы в Украине до 8 тысяч гривен.

В частности ожидаются следующие изменения:

  • до 8 тысяч гривен - возрастет размер компенсации работодателям за трудоустройство людей с инвалидностью, участников боевых действий;
  • до 4 тысяч гривен - составит компенсация за трудоустройство молодежи из числа зарегистрированных безработных;
  • до 8 тысяч гривен - возрастет компенсация за трудоустройство внутренне перемещенных лиц;
  • до 16 тысяч гривен - увеличится компенсация на оплату труда трудоустроенных по направлению центров занятости внутренне перемещенных лиц;
  • до 4 тысяч гривен - возрастет размер пособия по частичной безработице в расчете на одного работника или ФЛП;
  • 12 тысяч гривен - максимальный размер оплаты труда за участие в общественно-полезных работах.

Мы также писали, что с 1 апреля в Украине повышается часть пенсий. Максимальная прибавка будет составлять 520 гривен.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, какие пенсионеры в Украине смогут получить 100% скидки на коммуналку.

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